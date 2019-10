Les créateurs de «Game of Thrones» renoncent à leur trilogie «Star Wars»

Les créateurs de la série « Game of Thrones » ont renoncé à réaliser une trilogie « Star Wars », initialement prévue pour 2022, un revers pour Disney car le duo a préféré se concentrer sur son contrat avec Netflix.

« Le nombre d’heures dans une journée est limité et nous avions le sentiment que nous ne pouvions pas rendre justice à la fois à nos projets +Star Wars+ et Netflix. Donc nous renonçons, à regret », ont écrit David Benioff et D.B. Weiss dans un message transmis lundi soir à plusieurs médias américains.

La trilogie devait être distincte des aventures du héros Luke Skywalker et des dynastie Jedi, au coeur des trois premières trilogies.

Le neuvième volet de la saga « Star Wars », « The Rise of Skywalker », doit sortir en salles mi-décembre.

Outre la trilogie du duo de « GoT », une autre série de trois films doit être réalisée par Rian Johnson, le metteur en scène du film « Les derniers Jedi » (2017).

En septembre, Disney a également annoncé que le président du studio Marvel, Kevin Feige, avait été chargé de préparer un autre volet « Star Wars » pour Lucasfilm, filiale de Disney qui gère la franchise de science-fiction.

La séquence est d’autant plus problématique pour Disney que l’accord du duo avec Netflix scellé en août dernier a été annoncé quasiment 18 mois après celui avec le géant du divertissement.

Selon plusieurs médias américains, l’engagement avec la plateforme de vidéo en ligne porterait sur 5 ans et un total de 250 millions de dollars.

Engagé dans une guerre du streaming qui s’annonce sans merci, Netflix a déjà déboursé des sommes colossales pour s’adjoindre les services de grands noms de la production télévisée.

Outre David Benioff et D.B. Weiss, il a en effet accordé 300 millions de dollars (sur 5 ans) à Ryan Murphy (« Glee », « Pose » et « The People vs O.J. Simpson), mais aussi 150 millions de dollars (sur 4 ans) à Shonda Rhimes (« Grey’s Anatomy », « Scandal », « How to Get Away with Murder »).

Il a aussi passé contrat avec le couple Obama, pour une somme indéterminée mais vraisemblablement conséquente.

La franchise « Star Wars » est une poule aux oeufs d’or pour Disney. Les quatre films sortis par le groupe depuis le rachat de Lucasfilm, en 2012, ont rapporté près de 5 milliards de dollars au box-office mondial.

Après le relatif échec de « Solo », en 2018, le PDG de The Walt Disney Company, Bob Iger, avait annoncé vouloir ralentir le rythme des sorties des films siglés « Star Wars ».