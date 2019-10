Mort d’un «savant austère»

Donc, Abou Bakr al-Bagdadi, le sympathique chef de l’État islamique, a été mis hors d’état de nuire, comme son ancien partenaire de bridge, le boute-en-train saoudien Oussama Ben Laden.

Avez-vous vu comment le très respecté Washington Post a traité cette affaire ?

Ahurissant.

UN IMAM BOUGONNEUX ?

« Abou Bakr al-Bagdadi, savant religieux austère qui était à la tête de l’État islamique, meurt à 48 ans. »

Savant religieux austère ? Vraiment ?

Le gars était un terroriste, un barbare, un fou sanguinaire !

Et on fait comme si c’était juste un imam bougonneux ?

Heureusement, quelques secondes après la parution de ce titre débile, la twittosphère s’est déchaînée et le Washington Post s’est fait ridiculiser.

« Adolf Hitler, peintre amateur, militant des droits des animaux et orateur de talent, meurt à 56 ans. »

« Charles Manson, coach de vie charismatique, meurt des suites d’une longue maladie. »

« Jeffrey Dahmer, amateur de viandes exotiques qui a repoussé les frontières de l’art culinaire, meurt à 34 ans. »

« Jeffrey Epstein, financier, philanthrope et ami de la famille royale britannique, meurt dans une petite chambre austère. »

« Darth Vader, père monoparental handicapé, perd la vie. »

« Lee Harvey Oswald, amateur d’armes à feu qui nourrissait une passion particulière pour les défilés, meurt à 24 ans. »

« Hannibal Lecter, psychiatre renommé et fin gourmet, retrouvé sans vie. »

Non, mais... !

C’est quoi, ce titre stupide ?

Les patrons du Post se sont tellement fait critiquer qu’ils ont changé le titre sur leur site internet.

« Abou Bakr al-Bagdadi, leader extrémiste de l’État islamique, meurt à 48 ans. »

Mais le mal était fait.

DONALD À LA CHASSE

Je ne veux pas voir des complots partout, mais croyez-vous que le Washington Post aurait fait preuve de la même « retenue » et de la même « sobriété » dans son titre si c’était Anders Breivik (le cinglé d’extrême droite qui a tué 77 personnes en Norvège en juillet 2011) qui était mort ?

Poser la question, c’est y répondre.

Mais al-Bagdadi était un fondamentaliste musulman, alors on a mis des gants blancs jusqu’aux coudes pour ne pas passer pour racistes et ne pas exciter les fous d’Allah.

Comme si les adeptes d’Al Qaïda et de l’État islamique avaient besoin du po pour s’exciter !

Ils sont toujours excités !

Il pleut ? Ils sont excités !

Il fait beau ? Ils sont excités !

C’est quoi, l’affaire ? Il ne faudrait pas se réjouir de la mort d’un tyran pour ne pas s’attirer les foudres de ses adeptes, maintenant ?

En tout cas, s’il y en avait un qui était particulièrement content d’annoncer la nouvelle, c’est bien Donald Trump.

Si le président avait pu attacher le cadavre d’al-Bagdadi sur le toit de son auto et se promener dans les rues de Washington en klaxonnant, comme s’il revenait de la chasse, il l’aurait fait.

La grande classe.

DONNANT-DONNANT ?

Après s’être fait attaquer pour avoir lâchement abandonné les Kurdes, Trump récolte maintenant les honneurs pour avoir exécuté un dangereux terroriste.

D’ailleurs, c’est à se demander si les deux histoires ne sont pas liées.

« Messieurs Bachar el-Assad et Vladimir Poutine ? J’accepte de ne plus protéger mes alliés kurdes si vous me permettez d’avoir la peau de Bagdadi. Ça va être bon pour mon élection. »

Si c’est ça, c’est le comble du cynisme...