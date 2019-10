[PHOTOS] Élection partielle dans Jean-Talon: «J’ai changé», dit Gertrude Bourdon

Disant avoir «appris» de ses erreurs en se relevant de sa défaite dans Jean-Lesage en 2018, la candidate libérale Gertrude Bourdon souhaite maintenant «gagner le cœur des électeurs de Jean-Talon» le 2 décembre prochain.

Photo Simon Clark

«J’ai changé», a fait valoir Mme Bourdon lors de l’annonce officielle de sa candidature, aux côtés du chef intérimaire Pierre Arcand et de la quasi-totalité de la députation libérale.

«J’ai eu une belle année pour réfléchir», a raconté l’ex-PDG du CHU de Québec, à qui Philippe Couillard avait promis le ministère de la Santé advenant une victoire libérale le 1er octobre 2018.

Photo Simon Clark

Arrivée bonne troisième derrière la CAQ et Québec solidaire dans Jean-Lesage, Mme Bourdon retente sa chance avec pour seul souhait de succéder à Sébastien Proulx en tant que députée de Jean-Talon.

Photo Simon Clark

Margaret Delisle à la rescousse

«Si je reviens, [c’est] pour montrer aux gens que c’est important, être députée, c’est la base de la démocratie», a souligné Mme Bourdon.

Le chef libéral par intérim, Pierre Arcand, a d’ailleurs souligné l’importance, pour la région de Québec, d’être représentée au sein de l’opposition officielle.

Photo Simon Clark

Venue appuyer la candidature de Mme Bourdon, l’ex-députée libérale Magaret Delisle a abondé dans le même sens.

Députée libérale de Jean-Talon de 1994 à 2007, Mme Delisle a notamment tendu la main «aux libéraux de Jean-Talon», «même ceux qui ont fait une petite incartade» en appuyant la CAQ en 2018. La dernière fois, 28% des électeurs de Jean-Talon ont appuyé la caquiste Joëlle Boutin, qui est à nouveau sur les rangs, contre 32% des voix pour Sébastien Proulx, qui a démissionné le 30 août dernier.

À la défense de William Bartlett

À l’instar de Mme Delisle, M. Arcand a déploré que le livre-choc PLQ inc. se retrouve en librairie, «comme par hasard», le jour de l’annonce de la candidature de Mme Bourdon.

Photo Simon Clark

«Je trouve ça très paradoxal», a dit M. Arcand. «C’est ce que plusieurs de mes députés pensent aussi», a-t-il ajouté, entouré de ces derniers.

En marge de l’annonce dont elle était la «maître de cérémonie», Margaret Delisle s’est portée à la défense de William Bartlett, un militant libéral longtemps impliqué dans sa circonscription, qu’elle a «connu» et dont il est question dans PLQ inc.

«Vous savez, M. Bartlett, on l’a accusé de bien des choses, mais à ce que je sache, il n’a pas été formellement emprisonné ou quoi que ce soit. Effectivement, je l’ai connu», a commenté Mme Delisle.

Dans PLQ inc., notre Bureau d’enquête rapporte notamment que Bartlett, se sentant harcelé par des journalistes, s’était rendu en mai 2015 dans un Presse Café pour discuter avec Franco Fava.

L’histoire ne dit pas s’il s’agit du même endroit, mais les libéraux ont choisi l’ancien Presse Café du boulevard Laurier pour établir le local électoral de Mme Bourdon.

«M. Bartlett n’est pas du tout impliqué dans Jean-Talon», a assuré sans hésiter M. Arcand lorsque questionné à son sujet.