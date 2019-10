Pour aider une jeune maman

Ça m’a attristée de lire ce matin la lettre de « Maman malgré elle ». Cette future mère enceinte de quelques mois qui se jette dans la gueule du loup sans une seconde de réflexion sur le sort qu’elle réserve à son bébé en devenir, en consommant cigarettes et alcool pendant sa grossesse. Sans parler du fait que ça ne va pas bien dans sa relation avec le père de son futur enfant.

Comment des personnes qui ne sont absolument pas équipées pour mettre des enfants au monde peuvent-elles descendre aussi bas ? Et en plus, elle avoue candidement qu’elle ne voulait pas d’enfant. Elle court à sa perte et met à risque son enfant par la même occasion. Je ne peux pas croire qu’on puisse agir avec autant de désinvolture encore en 2019 ! Espérons qu’elle suive vos conseils et parle franchement à son médecin de ce qu’elle fait pour nuire à son bébé, sinon je ne donne pas cher de la suite de sa vie.

Une mamie

Je n’ai pas l’assurance que cette personne suivra mes conseils, mais comme elle les a sollicités, ça prouve au moins qu’elle cherche une solution à ce qui lui semble présentement une montagne qu’elle ne parvient à franchir que grâce au tabac et à l’alcool. Ainsi alertée des dangers qui guettent son enfant, peut-être se réveillera-t-elle à temps ? D’autant plus si elle consulte les sites suggérés dans la lettre qui précède la vôtre.

On s’imagine à tort que toutes les jeunes femmes du Québec connaissent les dangers d’un comportement comme le sien, lequel s’apparente en fait à jouer à la roulette russe. Malheureusement, il existe encore plein de milieux de vie et de situations personnelles qui empêchent l’information de rejoindre celles qui en ont le plus besoin. Quand ça se double, comme c’était le cas de cette personne, d’une très faible estime de soi, les solutions deviennent vite inatteignables.