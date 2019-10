La relation avec ton boss est sûrement la plus importante après celle que tu entretiens avec ta douce moitié. On exagère, mais juste un peu. Et comme toutes les relations, elle peut parfois tourner toxique.

Voici quelques signes que ton boss pourrait être problématique.

Il n’a jamais tort

L’une des meilleures qualités que peut avoir un patron est de reconnaître ses erreurs et de te donner raison lorsque tu soulèves un point pertinent. S’il est incapable de faire ça et qu’il s’accroche à chaque fois qu’il pourrait avoir tort, cela peut vite devenir désagréable, voire même contreproductif.

Il s’ingère dans ta vie privée

L’une des clés d’une vie saine est la séparation entre la vie privée et le travail. Tu peux travailler de nombreuses heures et aimer ta job, il n’empêche que ton temps libre doit t’appartenir. Si ton boss ne respecte pas cet espace d’intimité et de repos, tu pourrais te retrouver avec des appels tardifs pendant que tu es chez toi devant un film avec ta moitié.

Et, rappelons-le, c’est elle ta relation la plus importante...

Il micro-manage TOUT

Les patrons sont là pour te donner de la supervision et te soutenir dans tes tâches. Mais lorsqu’un ton gestionnaire s’impose sur chaque petit détail pour demander un changement ou donner un avis contraire sans que ce soit toujours pertinent, ça peut très vite devenir fatigant.

Si ton boss veut tout contrôler en mode micromanagement, ça deviendra rapidement agaçant.

Il change constamment d’avis

L’instabilité dans la parole donnée peut être une source de tension dans toutes les relations. Si ton patron considère qu’il peut te dire une chose un jour puis revenir sur sa décision le lendemain, tu pourrais finir par ne plus savoir s’il te faut suivre ou non une direction.

Il vole tes idées

Rien de plus démotivant que de ne pas voir tes efforts reconnus par ceux-là même qui sont censés observer ton travail. Et si en plus, ils se permettent de te voler tes idées sans t’en accorder le crédit, ça commence sérieusement à aller de travers.

Ses appréciations sont inégales

Enfin, si ton boss n’est jamais là pour te féliciter, mais toujours présent pour te réprimander, c’est qu’il peut y avoir quelque chose qui cloche.

Il a bien sûr le droit de te faire savoir quand quelque chose ne va pas, mais il est également censé reconnaître tes succès. Autrement, tu pourrais pâtir de ses appréciations inégales.

Heureusement, ce n’est pas tous les patrons qui sont comme ça. Bien sûr, certains peuvent parfois se retrouver dans un de ces points, mais ce n’est pas problématique pour autant.

Ce n’est que lorsque le comportement répété de ton superviseur s’inscrit dans ces façons de faire que tu peux commencer à t’inquiéter.

Ceci dit, tu n’es évidemment pas obligé de directement démissionner. Tu peux discuter avec ton gestionnaire et tenter de régler le problème entre vous.

Il peut arriver que certaines personnes ne se rendent pas compte du caractère néfaste de leur comportement. Une bonne mise en perspective les aidera à t’aider. Enfin, on espère pour toi...