Tramway : aucune soumission pour un appel d’offres sur «la gestion de risques»

Le chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Québec s’interroge sur l’absence de soumissions pour un appel d’offres visant à obtenir des conseils financiers pour la gestion de risques en lien avec le projet de tramway.

Les entreprises d’experts-conseils avaient jusqu’au 23 octobre pour déposer leurs soumissions à la suite d’un appel d’offres lancé le mois dernier pour obtenir des services professionnels financiers. L’appel d’offres était intitulé «conseils financiers, gestion de risques, assurances et garanties financières ».

Or, personne n’a proposé ses services, a révélé le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, lors d’un point de presse mardi matin. «Aucun soumissionnaire n’a répondu à l’appel d’offres (...) Bref, personne n’a couru le risque de vouloir s’occuper de la gestion de risques du projet de tramway. Pourquoi personne n’a voulu soumissionner ? Et qu’est-ce qui arrive maintenant ? On fait quoi ?», s’est interrogé M. Gosselin à voix haute.

Le chef de l’opposition a interpellé directement l’administration Labeaume, disant aussi s’interroger sur le rôle de Systra qui a déjà obtenu un mandat de 12,5 M$ pour «accompagner» la Ville dans la réalisation de son projet de transport collectif structurant à 3,3 milliards $.

L’annulation de l’appel d’offres pour les conseils financiers aura forcément des impacts, estime l’opposition, qui cherche à savoir lesquels. «Est-ce que les coûts vont être respectés ? Les échéanciers ? C’est ça les questions qu’on se pose. Là, on retourne en appel d’offres et ça peut avoir un impact sur les coûts», a renchéri le collègue de M. Gosselin, Stevens Mélançon lors du même point de presse.

Habituellement, lorsqu’un appel d’offres ne donne pas les résultats escomptés, le Service des approvisionnements de la Ville de Québec contacte les entreprises qui avaient commandé les documents pour connaître les raisons de l’absence de soumissions. Il ne serait pas étonnant que la Ville retourne en appel d’offres sous peu en modifiant légèrement certaines clauses des documents, dans l’espoir d’un résultat différent.

La Ville de Québec n’avait toutefois pas été en mesure de répondre à nos questions spécifiques au sujet de cet appel d’offres au moment d’écrire ces lignes.