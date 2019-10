Tweet sur les billets du Canadien : «c’était déplacé», avoue Christine St-Pierre

QUÉBEC – La députée libérale d’Acadie, Christine St-Pierre, a fait son mea culpa à QUB radio concernant sa «blague malhabile» à l’endroit de François Legault.

Christine St-Pierre s’est attiré les foudres de plusieurs internautes après avoir insinué sur Twitter que le premier ministre du Québec n’avait pas payé ses billets pour le match du Canadien de Montréal samedi soir.

Elle avait d’ailleurs retiré son tweet et admis son erreur. Elle était tout de même à l’émission Là-haut sur la colline, lundi, pour s’excuser de nouveau.

«Je pense que c’est malhabile de ma part, a-t-elle affirmé. C’est un tweet qui, selon certaines personnes, insinuait que le premier ministre n’avait pas payé ses billets. C’est une blague malhabile. Je le reconnais. Je l’avoue. C’était déplacé. Je me suis excusée et je pense qu’il n’y a personne de parfait. Je ne suis pas parfaite moi-même. Je pense que c’est un incident.»

Pas d’«alcool au clavier»

Mme St-Pierre assure qu’il n’y avait pas d’alcool d’impliqué dans la rédaction de son tweet, malgré ce que plusieurs ont pu affirmer sur le réseau social.

«Je pense que ça, c’est insinuer des choses. Il ne faut pas non plus exagérer. Je pense qu’il faut être responsable. Quand on écrit des choses, on est responsable de son écrit. J’ai retiré le tweet, je me suis excusée si je l’ai blessé. Je pense que j’ai fait ce que j’avais à faire», a-t-elle indiqué.

«Quand on fait une erreur dans la vie, il faut la reconnaître. Je reconnais mon erreur, c’était déplacé.»