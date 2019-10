Un Salon où on passe la journée!

La 5e présentation du Salon du jeu et du jouet de Québec se tiendra les 16 et 17 novembre au Centre de foires d’Expocité avec ses 50 exposants (dont 20 nouveaux) qui seront sur place afin de présenter une grande diversité de produits et d’activités. La traditionnelle et immense zone de jeux de société La Revanche sera de retour ainsi que la zone de jeux vidéo avec ses trois sections. Le Salon du jeu et du jouet est un événement créé par les deux promoteurs de Québec Nicolas Hallet et Francis Fortier.

70 ans de mariage

Photo courtoisie

Félicitations à Jeannette Routhier et Roch Tanguay, de Sainte-Justine dans le comté de Bellechasse, qui célèbrent aujourd’hui leur 70e anniversaire de mariage. Marié le 29 octobre 1949, le couple, qui a toujours vécu à Sainte-Justine, a 6 enfants, 12 petits-enfants, et 19 arrière-petits-enfants.

Monsieur Bricole

Photo courtoisie

Jean-Guy Gauthier, de Lac-Saint-Charles à Québec, a 80 ans aujourd’hui. Il a travaillé pendant 28 ans au Journal de Québec à titre de contremaître de l’imprimerie. Depuis l’an 2000, Jean-Guy vit une paisible retraite et il en profite pour s’adonner, entre autres, à son passe-temps préféré : le bricolage. Toute la famille (4 enfants, 9 petits-enfants et maintenant 4 arrière-petits-enfants) lui souhaite une merveilleuse journée. Sur la photo, il est accompagné de Micheline, sa conjointe des 52 dernières années.

Vin, rires et générosité

Photo courtoisie

Le 2e Cocktail dînatoire Stevino, organisé sous le thème « S’amuser pour redonner » par le sommelier d’expérience Steve Martel, chroniqueur radio et fondateur de la compagnie Stevino, regroupait toutes sortes d’activités ludiques récemment à la Scène Lebourgneuf. L’humoriste Marie-Lise Majeur a fait rire les invités, le DJ a monté le son de la musique des années 1980-90 et plusieurs sont repartis avec des cadeaux. À la fin de la soirée, un chèque de plus de 1000 $ a été remis à la Fondation du CHU de Québec (Centre mère-enfant). Sur la photo, Steve Martel (3e à partir de la gauche) est entouré de l’équipe de CJMD 96.9 FM Lévis : Denis Chalifour, Gaétan Dumas et Nicolas Gerathy.

Ce qui nous unit

Photo courtoisie

La 4e Soirée des Leaders Michel-Sarrazin, présentée le 23 octobre dernier au Manège militaire Voltigeurs de Québec, sous la coprésidence d’honneur de Denis Dubois, premier vice-président, Gestion de patrimoine et Assurance de personnes du Mouvement Desjardins, et de Normand Lord, président et chef de la direction de Stace, a réuni plus de 500 personnalités de la vie économique et sociale de Québec. Tenue cette année sous le thème « Ce qui nous unit », la soirée a permis d’amasser la somme record de 459 812 $ net. Sur la photo, de gauche à droite : Nathalie Langevin (TVA et Le Journal de Québec), Éric LeBel (CGI), Denis Dubois et Normand Lord (coprésidents d’honneur), Jean G. Morency (président du CA de la Fondation), Nathalie Côté (directrice générale de la Fondation), Jocelyne Guay (présidente du CA la Maison) et Alain-Philippe Lemieux (directeur général de la Maison).

Anniversaires

Photo courtoisie

Lance Stroll (photo), pilote québécois de Formule 1 (chez Racing Point), 21 ans... Jessica Dubé, ex-patineuse artistique québécoise, 32 ans... Winona Ryder, actrice américaine, 48 ans... Kate Jackson, actrice de télé (Drôles de dames), 71 ans... Claude Brochu, président des Expos de Montréal (1986-98) 75 ans... Hugues Corriveau, écrivain et professeur québécois, 71 ans... Louis Paquet, conseiller en placement retraité de la Financière Banque Nationale.

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 octobre 2018. Dave Duncan (photo), 85 ans, écrivain canadien... 2017. Richard Hambleton, 65 ans, peintre et graveur canadien (CB)... 2016. Paule Daveluy, 97 ans, écrivaine québécoise considérée comme une pionnière de la littérature jeunesse... 2015. Luther (Ticky) Burden, 62 ans, basketteur américain (NY Knicks 1976-1978)... 2014. Me Raynold Langlois, 73 ans, associé fondateur du cabinet Langlois Kronström Desjardins (LKD).