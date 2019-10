Une tâche colossale attend Gabriela Dabrowski

L’Ottavienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire chinoise Yifan Xu ont encaissé un deuxième revers consécutif aux Finales de la WTA, mardi, à Shenzhen, s’inclinant 6-4, 4-6 et 10-5 devant Samantha Stosur et Shuai Zhang.

Conséquemment, les perdantes occupent le dernier rang de la section Mauve et devront gagner leur prochain affrontement pour éviter l’élimination.

Stosur et Zhang ont mis 1 h 26 min pour défaire les septièmes têtes de série de ce tournoi réunissant les meilleures équipes de la saison au sein du circuit professionnel féminin. Chaque duo a réalisé deux bris, les gagnantes empochant 68 points, soit six de plus que leurs rivales.

Jeudi, Dabrowski et Xu se mesureront à Barbora Strycova et Su-Wei Hsieh.