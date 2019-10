250 000$ pour Québec ville en rose

Le mouvement Québec ville en rose au profit du Centre des maladies du sein du CHU de Québec – Université Laval a connu une conclusion exceptionnelle mercredi, lors d’une soirée cocktail qui a réuni 350 personnes à l’Hôtel Le Bonne Entente, avec le dévoilement de la somme record amassée : 250 000 $.

Photo Jean-François Desgagnés

Cette campagne de financement organisée par la Fondation du CHU de Québec atteint chaque année son apogée en octobre, alors que plusieurs activités font rayonner la cause.

L’illumination en rose de 90 bâtiments et monuments de la région de Québec, la tenue du cocktail-bénéfice et les initiatives originales d’individus et d’entreprises porteurs de lumière en font partie.

Photo Jean-François Desgagnés

Pour sa 9e édition, qui s’est déroulée sous la présidence d’honneur de William Trudel, président fondateur et chef de la direction de Trudel Corporation, Québec ville en rose a réuni le nombre record de 63 porteurs de lumière, dont 11 hommes.

Ensemble, ils ont amassé 143 253,40 $ pour soutenir le Centre des maladies du sein (CMS) du CHU de Québec – Université Laval.

Photo Jean-François Desgagnés

Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec, a d’ailleurs souligné cette mobilisation exceptionnelle des porteurs de lumière.

Combinée à l’apport important des partenaires toujours plus nombreux, à l’engagement du président d’honneur qui sera de retour pour la 10e édition et à la générosité de la population, Québec ville en rose a connu un succès retentissant.

Photo Jean-François Desgagnés

À ce jour, le mouvement a recueilli plus de 1 250 000 $, contribuant ainsi à l’acquisition d’équipements utilisés au quotidien par les équipes du CMS, faisant une énorme différence dans l’humanisation des soins et permettant l’avancée de la recherche clinique.

« Grâce aux fonds amassés par l’ensemble des activités de Québec ville en rose, nous pouvons investir dans des projets de développement importants pour le centre. Cela nous permet d’aller toujours plus loin au bénéfice de nos patients », témoigne la Dre Christine Desbiens, directrice médicale du CMS, dont la salle d’opération sera bientôt dotée d’un nouvel appareil de radiographie mobile.