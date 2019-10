VÉZINA, Rodrigue



Décédé à Richelieu, QC, le 29 octobre 2019, à l'âge de 87 ans et 8 mois, le Père Rodrigue Vézina Missionnaire Oblat de Marie Immaculée avait 64 ans de vie religieuse et 60 ans de vie sacerdotale. Fils de feu Agnès Labrecque et de feu Édouard Vézina, il a été pendant 54 ans au service des Autochtones dans le diocèse de Moonsonee dont 43 ans à Attawapiskat. En plus de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil Claude (Thérèse Benoit), Noël (Raymonde Guérette), Lucette (feu René Carrier), une belle-sœur Georgette Robitaille (feu Raymond) ainsi que plusieurs neveux et nièces, et des amis. Plusieurs de sa famille l'ont précédé dans l'au-delà : Paul-Eugène (Juliette Vézina), Françoise (Jean-Paul Pelletier), Gertrude (Paul-Henri Thibault), Dominique (Jeannette Bernier), Irène (Hubert Guay), Rita (Maurice Chauvin), Roger (Jeannine Routhier), Sœur Thérèse, s.c.q. Le corps sera exposé, le vendredi 1er novembre 2019, à partir de 18h30 à laUn temps de prière communautaire aura lieu à 19h30.Un léger goûter suivra.