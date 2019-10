CÔTÉ, Valère



Est décédé au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital de Chicoutimi, le 18 octobre 2019, à l'âge de 69 ans, M. Valère Côté, époux de Mme Nicole Maheux-Côté. Il a servi dans les Forces armées canadiennes pendant près de 40 ans. La famille accueillera les parents et amis à laLes heures d'accueil sontde 10h à 13h.Il était le fils de feu M. Adrien Côté et de feu Mme Gabrielle Dubé. Il laisse dans le deuil outre son épouse Mme Nicole Maheux-Côté, sa fille unique : Valérie Côté (Étienne Vincent); son petit-fils : Édouard; sa filleule : Annie Côté ; ses sœurs : feu France Côté et feu Fabienne Côté; son frère : Alain Côté (Francine Lagacé) et ses neveux : Julie Côté et Brian Côté; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jean-Claude Maheux, Claudette (André Martin), Aline (feu Richard Genest), Robert (Jocelyne Bergeron), Denis et Carolle (Benoît Lemieux). Il laisse également dans le deuil plusieurs parents et amis. Pour ceux et celles qui le désirent, une personne bénévole de la Société Canadienne du cancer sera présente au salon afin de recueillir vos dons.