9 objets de collection qui peuvent rapporter gros

Vous n’êtes pas obligé d’être un collectionneur avéré pour vous faire quelques dollars en vendant des objets qui ont gagné en valeur avec le temps. Certains d’entre eux pourraient simplement se trouver dans vos vieux cartons, ceux de l’époque des Game Boy et des Pokémon.

Voici quelques produits à fouiller.

Les bandes dessinées

Les comic books se vendaient à 10 cennes à leur sortie. Aujourd’hui, certaines éditions peuvent avoisiner les milliers de dollars. Bien sûr, ce n’est pas parce que vous avez une vieille histoire de Batman qu’elle vaut de l’or, mais ça vaut toujours le coup de les faire estimer si vous en trouvez.

La première apparition de Superman dans le premier numéro de la BD Action Comics de 1938 a été vendue pour 3,2 millions de dollars américains sur eBay en 2014. De quoi vous motiver à chercher dans votre bibliothèque si vous n’êtes pas le détenteur d’une copie...Par contre, on doit vous avouer qu’il n’y en a que 100 dans le monde, ce qui explique notamment le prix exorbitant.

Mais vous pouvez toujours retirer une belle somme de numéros un peu moins rares.

Les jeux vidéo

Si vous êtes un amateur de jeux vidéo, vous n’avez pas seulement connu la PS4 et la Xbox One et vous êtes sûrement passé par les anciennes consoles comme la Nintendo 64, la Game Boy, la PS1 ou la Sega aux graphismes approximatifs, mais aux débuts si attachants.

Et bien, cela peut s’avérer lucratif. S’il vous reste des jeux ou des consoles anciennes, vous pouvez les vendre pour une belle liasse de dollars.

Par exemple, une copie de la première version de Super Mario Bros sur la console NES datant de 1985 a été vendue pour plus de 100000 dollars américains cette année.

Les poupées

Bien qu’elles puissent avoir un côté un peu effrayant (ceux qui ont écouté le film Annabelle nous comprendront), les poupées anciennes peuvent valoir beaucoup d’argent.

Une des plus chères poupées jamais vendues est la collection des Madame Alexander Eloise. Il en existe que cinq dans le monde et la poupée porte du Christian Dior, de la vraie fourrure, des cristaux et des diamants. Elle vaut près de 5 millions de dollars américains.

Bien sûr, il est peu probable que votre petit Chucky soit aussi cher, mais ça peut toujours payer un loyer, on ne sait jamais.

Les figurines

Les figurines aussi peuvent valoir leur pesant d’or et n’ont pas à rougir des poupées. Les figurines de dessins animés, de sagas cinématographiques comme Star Wars ou de jeux vidéo peuvent rapporter.

En 2003, un GI Joe des années 1960 a été vendu 200000 dollars dans une enchère privée. De quoi se prendre une hypothèque et s’acheter un beau condo, grâce à un jouet.

Les jeux de société

Les jeux de société rares aussi peuvent être vendus à de bons prix. En 2011, un artisan a créé un jeu de Monopoly en or et l’a mis en vente pour 2 millions de dollars. Mais pas besoin d’aller aussi loin pour se faire quelques billets.

Une ancienne version du jeu de société Be a Manager peut se vendre à près de 1500 dollars.

Les cartes à collectionner

Que ce soient des cartes de baseball, de hockey, de Pokémon ou de Yu-Gi-Oh, on a tous eu une période où l’on échangeait des cartes à collectionner avec nos petits camarades.

Si vous en trouvez dans votre grenier et que vous n’êtes pas trop nostalgique, vous pouvez les vendre à un bon prix. Par exemple, une carte Pokémon du célèbre dragon rouge Charizard datant de 1999 s’est vendue à près de 12000 dollars.

Les livres

AFP

Les premières éditions de livres prennent beaucoup de valeur une fois que ces derniers deviennent célèbres. Avant de les laisser à des bouquinistes pour quelques dollars, vérifiez si elles ne peuvent pas valoir plus cher.

Par exemple, une première édition du premier tome en anglais de la saga Harry Potter peut atteindre jusqu’à 45000 dollars.

Les affiches de films

Les affiches de films aussi peuvent prendre de la valeur. Bien sûr, il faut qu’elles soient originales, qu’elles soient assez vieilles et bien conservées.

Mais si elles remplissent toutes ces cases, vous pourrez recevoir un bon petit chèque. En 2012, un collectionneur a acheté la version internationale de l’affiche du film Metropolis de 1927 pour un million de dollars.

Bref, tout ça pour dire que tout ce qui est vieux n’est pas à jeter. Bien au contraire, certaines de vos vieilles babioles peuvent valoir plus que vous ne pensez.