Richard Cléroux



C'est avec profonde tristesse que nous annonçons le décès de Richard Cléroux à la suite d'une longue maladie à l'âge de 74 ans. Richard s'est éteint en paix et en douceur à sa résidence, entouré de membres de sa famille et d'amis.Il laisse derrière lui sa partenaire de vie, Madeleine Joanisse, son fils Joël (Alex Davies), son frère et ses sœurs, Michel Cléroux (Ross Wicks), Lynn Cléroux (France Lessard) et Joanne Cléroux, ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il fut prédécédé par ses parents : Camille Cléroux et Germaine Lalonde.Richard jouissait d'une personnalité plus grande que nature! Tous ceux qui ont croisé son chemin ont été touchés par son esprit vif, son optimisme, ses talents de journaliste passionné, ses prouesses de raconteur, et son amour pour le Canada et le hockey. Père, mentor, écrivain et conférencier accompli, Richard nous lègue surtout l'importance de l'intégrité professionnelle, la pierre angulaire de sa crédibilité comme journaliste extraordinaire.Profonde reconnaissance à Renato et Mary-Grace Abuel, Richard Anctil et Luciana Rizzi pour leur soutien et soins extraordinaires envers Richard durant les dernières années.Une célébration de sa vie de Richard a eu lieu le 28 octobre, 2019 au Cimetière Beechwood, Ottawa. Au lieu de fleurs, famille, amis et sympathisants sont invités à offrir un don à la Fondation des Sénateurs d'Ottawa, un organisme qui permet aux enfants et aux jeunes de réaliser leur potentiel en investissant dans des programmes sociaux de loisirs et d'éducation favorisant le mieux-être physique et mental (https://www.sensfoundation.com/how-you-can-help/online-donations/).Vous pouvez faire parvenir vos messages de sympathievia le site web commémoratif duwww.beechwoodottawa.ca