Adam et Ève : des singes incestueux ?

Oublions un instant les singeries de Donald Trump pour parler d’une nouvelle qui devrait nous porter à réfléchir sur nos origines et celles des 7 milliards d’humains qui peuplent et polluent la planète.

Des scientifiques affirment avoir découvert le lieu de naissance de l’humanité. En quelque sorte le « jardin d'Éden » où selon la Genèse ont vécu Adam et Ève. C’est la revue scientifique Nature qui publie l’information.

Selon les chercheurs australiens et sud-africains, auteurs de l’étude, nos premiers ancêtres « humains » (homo sapiens sapiens) seraient nés il y a 200 000 dans une petite zone humide du Botswana en Afrique australe où ces chasseurs-cueilleurs ont vécu pendant 70 000 ans avant que des changements climatiques les obligent à se disperser à travers l’Afrique et, ensuite, la planète entière.

Comme c’est souvent le cas en science, les conclusions des chercheurs ont immédiatement été contestées. On leur reproche notamment de s’être surtout basés sur l’analyse de l’ADN mitochondrial qui ne représente qu’une infime partie du patrimoine génétique.

Quoi qu'il en soit, c’est l’aspect « Adam et Ève» de la nouvelle qui m’a intéressé parce que j’ai effectué une recherche sur la proximité génétique des humains et des grands singes pour le thriller scientifique « Les Orchidées de Staline » que j’ai écrit avec Corinne de Vailly.

Comment des primates sont-ils devenus des humains ? La principale différence entre les humains et les autres grands singes est que nous avons une paire de chromosomes de moins : 23 paires de chromosomes au lieu de 24. Les chromosomes d'humains sont très similaires à ceux des chimpanzés et des bonobos, les deux espèces de grands singes avec qui nous avons une proximité génotypique de plus de 98 %.

La scission entre la branche des singes et celle des hominidés dans l’arbre des primates est probablement due à une aberration génétique. Une mutation qui a causé l’apparition d’un être viable dont les cellules comptaient seulement 47 chromosomes au lieu de 48. Cette mutation a peu de chances de se propager puisqu’elle est très défavorable à ceux qui en sont affligés, s’ils sont viables.

Pour passer ensuite à 46 chromosomes, il a fallu une copulation entre deux individus à 47 chromosomes. Un tel croisement donnera des trisomiques et des tétrasomiques non viables, mais possiblement un individu viable à 46 chromosomes : « Ecce homo ». Certains spécialistes estiment que l’acquisition de la bipédie chez l’homme s’est faite avec le passage à 46 chromosomes. Comme aussi le développement du néocortex cérébral impliqué dans les fonctions cognitives supérieures comme le langage, le raisonnement spatial et la conscience.

Il est très peu probable que de nombreux singes avec la même carence chromosomique aient coexisté pour les raisons exposées plus haut. Si deux individus à 47 chromosomes se sont accouplés, ils devaient être frère et sœur ou, plus probablement, père et fille.

Même si la consanguinité est dramatiquement nuisible à la progéniture des humains et des grands singes, le tabou de l’inceste n’être apparu que tardivement. Chez la plupart des primates actuels, les mâles quittent leur groupe familial à maturité pour éviter l’inceste. Dans le cas des bonobos, ce sont les femelles qui se dispersent à l'adolescence.

On peut inférer deux conclusions de ce qui précède.

Nous sommes tous les descendants du même couple de primates génétiquement tarés.

Adam et Ève ont réellement existé : deux singes à 47 chromosomes qui pratiquaient l’inceste!