Australie: des centaines de koalas auraient péri dans un incendie

Des centaines de koalas auraient péri dans un feu de brousse qui ravage la côte est de l’Australie, ont indiqué mercredi les autorités.

Les agents responsables de la protection de la faune du nord de l’État de la Nouvelle-Galles-du-Sud sont très inquiets pour cette « population exceptionnelle » de koalas vivant dans la zone ravagée par les flammes.

Les pompiers luttent toujours pour tenter de maîtriser cet incendie qui aurait été déclenché par la foudre samedi à quelque 400 kilomètres au nord de Sydney. Il a déjà détruit de plus de 2000 hectares.

« Ces koalas revêtent une importance particulière, car c’est une population très diversifiée sur un plan génétique », a expliqué à l’AFP Sue Ashton, présidente de l’Hôpital des koalas de Port Macquarie.

Elle redoute que des « centaines » de marsupiaux vivant dans cette région de reproduction « aient péri dans cet incendie ».

« C’est une tragédie nationale, car cette population de koalas est unique », a-t-elle déploré.

Le défrichement et l’aménagement du territoire ont conduit à une perte d’habitat pour ces marsupiaux emblématiques de l’Australie, ce qui a augmenté la consanguinité et réduit la diversité génétique de l’espèce.

Plus de 70 incendies demeurent actifs dans l’État de Nouvelles-Galles du Sud, confronté à une très grave sécheresse.

La situation s’améliore cependant près de port Macquarie, où des bombardiers d’eau ont été déployés afin de maîtriser l’incendie.

Sue Ashton a indiqué que des bénévoles vont se joindre jeudi ou vendredi aux pompiers déployés dans cette région afin d’évaluer les pertes et de procéder au sauvetage des koalas survivants.

« Quand les koalas se retrouvent pris au milieu des flammes, ils grimpent jusqu’au sommet d’un arbre et se mettent en boule. Si le feu passe rapidement et ne fait que brûler légèrement leur fourrure, ils sont saufs et leur fourrure repoussera » a-t-elle expliqué.

Cependant, lorsque le feu atteint le sommet de l’arbre, ils périssent. Un bilan ne pourra donc être dressé « qu’une fois qu’on sera sur place et qu’on aura commencé à regarder », a-t-elle précisé.