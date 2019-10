LEPAGE, Geneviève



À l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 10 octobre 2019, à l'âge de 75 ans et 4 mois, est décédée madame Geneviève Lepage, épouse de monsieur Michel Bélanger, fille de feu madame Henriette Belzil et de feu Docteur Georges Lepage de Lévis. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Charles-Étienne (Rosa Maria Villanueva), Anne-Marie, Caroline (Stéphan Lebeau), Louis-François (Marie-France Lapierre) et ses neuf petits-enfants : Geneviève, Sebastian, Guillaume, Jean-Michel, Alice, Raphaël, Joseph, Marianne et Ludovic. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs : Christine (Lucien Lavallière), Guy (Carole Demers), Jacques (Manon Laliberté), Elisabeth (Kamilo Feher), Marie (Marcel Delisle), Caroline (Richard Cohen) et Martin. Elle était aussi la sœur de feu Lucie (Paul Lefebvre) et de feu François. Elle quitte également plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins, autres parents et ami(e)s. Elle a fréquenté successivement le Couvent de Lévis où elle a aussi suivi des cours de piano, l'École des Ursulines de Québec et l'École de sciences domestiques de l'Université Laval. Elle a obtenu quelques années plus tard un certificat en théologie de la même université. Geneviève s'intéressait à l'histoire, à la spiritualité, à la psychologie et à plusieurs formes d'expression artistique. Elle a réalisé ses rêves de jeunesse par l'apprentissage de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand et de la guitare. Elle aimait beaucoup voyager et découvrir l'histoire et les richesses culturelles des autres pays. Ses sports préférés étaient le tennis et la natation. Elle faisait partie de la Société Dante de Québec et de la Confrérie de la Sainte Famille. Mère au foyer dévouée, elle a transmis à ses enfants l'amour du pays ainsi que les valeurs chrétiennes reçues de ses parents et de ses éducateurs. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 1er novembre 2019, de 13 h 30 à 16 h 30 et de 19 h à 21 h, ainsi que le samedi 2 novembre 2019, de 12 h à 13 h 30.. L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie. La famille tient à exprimer sa reconnaissance envers toutes les personnes qui ont contribué au bonheur et à la qualité de vie de Geneviève. La famille remercie également l'équipe médicale de l'Unité des soins intensifs de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal pour ses soins, sa sollicitude et sa grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une œuvre de votre choix ou à l'un des deux organismes suivants dont la défunte avait à cœur leurs missions. Les dons peuvent se faire facilement via leur site internet à la mémoire de Geneviève Lepage. Nous vous en remercions très sincèrement. Dystrophie musculaire Canada (en soutien à la recherche):https://muscle.akaraisin.com/ui/ledirectgift/donations/start. Mission du Docteur Marsolais(en soutien aux familles des donneurs d'organes) https://missiondrmarsolais.org/donations/don-in-memoriam/