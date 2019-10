BEAUDOIN, Théodore



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 octobre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Théodore Beaudoin, fils de feu Anna Laliberté, et de feu Joseph-Désiré Beaudoin. Il demeurait à Sainte-Hénédine.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances en l'église de Sainte-Hénédine, vendredi, jour des funérailles à compter de 13 h. La direction des funérailles a été confiée à laIl était le frère de feu Camélia (feu Fernand Boutin), Dolorès (feu Roger Laveau), Estelle (feu Paul Baillargeon), feu Égide (feu Alphonsine Légaré) et feu Denise. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces : Serge, Doris, Luc, Carole, Nicole, Lucie, Denis, André et feu Danielle et ainsi que plusieurs cousins, cousines des familles Laliberté, Beaudoin, Dion, Beaumont, Nadeau et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins prodigués, ainsi que le personnel dévoué de la Résidence Sainte-Hénédine pour l'assistance et les soins reçus au cours des dernières années.