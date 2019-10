Dégâts d’eau souillée récurrents à la centrale de police : la Ville minimise les problèmes

La Ville de Québec assure qu’il n’y a «pas d’enjeu» de santé et sécurité pour ses policiers qui travaillent dans la vétuste centrale du parc Victoria, malgré des dégâts d’eau souillée récurrents provoqués par des détenus qui bouchent volontairement leurs toilettes.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a pourtant bel et bien noté cinq «dérogations» dans un rapport d’intervention transmis lundi, en plus d’ordonner à la Ville de procéder à des correctifs d’ici le 7 novembre.

«Ce ne sont pas des dérogations mais des recommandations», a plaidé le conseiller municipal Jérémie Ernould qui a été envoyé au front pour répondre aux questions des journalistes, mercredi après-midi, à la suite d’un reportage de Radio-Canada. Et toutes ces « recommandations », pour reprendre ses mots, seront suivies, a-t-il promis.

«Il n’y a aucun enjeu, ni pour la sécurité des utilisateurs et des gens qui y travaillent (...) Personne ne travaille dans des conditions atroces où on se retrouve à avoir des dégâts d’eau qui coule sur leurs bureaux. Tous les locaux en-dessous (du bloc cellulaire) qui peuvent être impactés et les locaux adjacents sont vacants», a-t-il indiqué.

M. Ernould s’est également appuyé sur une étude épidémiologique du CIUSSS qui conclut à une absence de menace pour la sécurité «au regard de la qualité de l’air intérieur, en autant que les protocoles et procédures de gestion des dégâts d’eau continuent à être appliqués rigoureusement», peut-on lire. «C’est sûr et certain que ça cause des désagréments mais on s’assure que les gens qui ont à travailler dans ce bâtiment-là le font de façon sécuritaire», a ajouté M. Ernould.

Le bâtiment «est en ordre»

À ses côtés, le directeur de la gestion des immeubles, Jean Rochette, a soutenu que le bâtiment «est en ordre», bien entretenu, et qu’il peut être encore utilisé pendant plusieurs années. Il s’est défendu de banaliser la situation.

«On prend ça très au sérieux. On ne dit pas que les gens font des plaintes pour rien parce que les gens sont inquiets. On a fait faire des analyses d’air, le CIUSSS en a fait faire, on remplace des matériaux à temps et on va se conformer à tous les avis de correction que la CNESST nous demande.»

«Dégeulasse !», dit Gosselin

Le chef de l’opposition, Jean-François Gosselin, n’est pas passé par quatre chemins pour exprimer son dégoût et son exaspération par rapport à la situation.

«Je n’ai qu’un mot qui me vient en tête : dégueulasse ! Il n’y a personne qui va me faire croire qu’en 2019, c’est acceptable que nos policiers travaillent dans des conditions comme celle-là à la Ville de Québec. C’est gênant. On se croirait dans un pays du tiers-monde. J’invite le maire Labeaume à aller visite la centrale du parc Victoria et nous dire si lui, il accepterait de travailler dans ces conditions-là.»

Jean Rousseau, de Démocratie Québec, s’est rangé lui aussi du côté des policiers qui réclament depuis des années une nouvelle centrale de police, déplorant à son tour que le dossier traîne en longueur. À ce jour, le montant du budget et l’échéancier sont toujours inconnus. La Ville promet des réponses lors d’un plénier dans «deux ou trois semaines».

Il a également invité la Ville à mettre sur la glace le déménagement des policiers de Charlesbourg et de la Haute-Saint-Charles dans la vétuste centrale, tant que les nouveaux édifices près de l’autoroute Laurentienne à Charlesbourg et dans Saint-Roch n’auront pas été construits.

La Ville veut «noyer le poisson»

En fin de journée, le président du syndicat des policiers a déploré la réaction de l’administration Labeaume qui essaie de «noyer le poisson» et «qui se couvre de ridicule depuis le début en trouvant toutes sortes de raisons».

«Dans ce dossier-là, il n’y a jamais rien de grave. Je les invite à retourner lire le rapport de la CNESST parce que c’est bien écrit que c’est des dérogations et non des recommandations. Moi, je reprends le vocabulaire de l’inspectrice. Le bâtiment, il tient debout, effectivement, il ne tombera pas ... mais ce qu’on dit, c’est qu’il y a des excréments qui coulent et ça s’en va un peu partout», a critiqué le président de la Fraternité, Marc Richard.