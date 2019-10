Denis Shapovalov passe, mais Milos Raonic s’incline au Masters de Paris

Le Canadien Denis Shapovalov poursuivra son parcours au tournoi de tennis Masters de Paris, mais son compatriote Milos Raonic a été éliminé, mercredi.

Shapovalov a défait un joueur mieux classé, l’Italien Fabio Fognini, 12e joueur mondial et 11e tête de série, tandis que Raonic s’est incliné contre le 5e joueur mondial, Dominic Thiem, en seizième de finale.

Shapovalov a gagné en trois manches de 3-6, 6-3 et 6-3 lors d’un affrontement de 1h42. Le 28e joueur mondial a bien profité de son service, qui lui a procuré 14 as et lui a permis de remporter 67% des points lorsqu’il mettait la balle en jeu. L’Ontarien a remporté 52% des points dans ce match contre l’Italien.

Shapovalov affrontera en quart de finale l’Allemand Alexander Zverev, 6e meilleure raquette mondiale.

Le Canadien avait franchi la première ronde du tournoi Masters de Paris en moins de 25 minutes, mardi, profitant de l’abandon de son adversaire français Gilles Simon.

Raonic défait

De son côté, Milos Raonic a baissé pavillon en trois manches de 7-6, 5-7 et 6-4 contre Dominic Thiem. Ce duel serré a duré 2h38.

Photo AFP

Raonic a d’ailleurs remporté la majorité des points (51%) tout en réussissant 30 as, contre seulement 4 pour son adversaire autrichien.

Thiem a cependant réussi à sauvegarder 90% des points de bris durant la rencontre.

Milos Raonic avait vaincu lundi le qualifié britannique Cameron Norrie, en première ronde.