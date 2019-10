GAGNÉ, Abbé Judes



Au CHSLD de Cap-Chat, le 23 octobre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé l'Abbé Hugues Gagné, fils de feu monsieur Léonidas Gagné et de feu madame Maria Laflamme. Il demeurait à Cap-Chat.L'ont précédé ses frères et sa sœur: Aurélien, Rodrigue, Claude, Viateur, Raynald, Arthur et Thérèse. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Réal (feu Blandine), Michelle (Aimé), Jocelyn (Michelle), Lise (Ghislain) et Cécile (Yvon); ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis. La famille accueillera les parents et les amis le vendredi 1 novembre 14 h à 16 h 30 et de 19 h à 22 h à laainsi que le samedi 2 novembre de 8 h 30 à 10 h 30 à l'église de Cap-Chat.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Santé de la Haute Gaspésie. La famille tient à remercier le Dr Gauvreau ainsi que tout le personnel du CHSLD de Cap-Chat.