Gaspésie: couverture cellulaire réclamée sur la route 299

Les élus de la Haute-Gaspésie reviennent à la charge et réclament des investissements pour le déploiement du service cellulaire sur la route 299 entre Sainte-Anne-des-Monts et le Gîte du Mont-Albert. Selon eux, le signal inexistant compromet la sécurité des automobilistes et des touristes.

«C’est un tronçon d’environ une quarantaine de kilomètres. C’est pour des enjeux de sécurité. Vous savez qu’il y a énormément d’automobilistes qui circulent dans le secteur. Il y a également la présence d’orignaux qui sont responsables d’accidents», a expliqué mercredi Allen Cormier, préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie.

La route 299 est très fréquentée par des touristes pour accéder, entre autres, au Parc national de la Gaspésie.

«On parle de 220 000 jours-visite par année, donc il y a énormément de gens qui sillonnent les sentiers du Parc, qui font de la raquette, de la randonnée, du ski hors-piste. Il arrive malheureusement qu’il y ait des blessures plus ou moins sérieuses et que les intervenants d’urgence doivent intervenir. [...] Ils doivent avoir accès au signal cellulaire pour intervenir avec l’Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, par exemple», a ajouté M. Cormier.

Les citoyens rencontrés par TVA Nouvelles s’inquiètent de l’absence de signal cellulaire sur la route 299 si un accident survient. Il est en effet difficile de contacter les services d’urgence lorsqu’un automobiliste arrive sur les lieux d’une collision ou d'une sortie de route.

«On sait qu’au niveau des intervenants d’urgence, chaque minute compte. C’est important de pouvoir communiquer le plus rapidement possible. Notre argumentaire, principalement, c’est pour améliorer la sécurité», a précisé M. Cormier.

Les élus de la Haute-Gaspésie réclament aussi une meilleure couverture cellulaire dans certaines localités à l’intérieur des terres dans la MRC.