Immigration: le gouvernement Legault va de l’avant avec son test des valeurs

Québec va de l’avant avec son test des valeurs pour les futurs immigrants; le gouvernement proposera des reprises d’examens en cas d’échec.

L’engagement phare du gouvernement Legault sera effectif dès le 1er janvier 2020.

Le test des valeurs comprendrait plusieurs centaines de questions qui varieront afin que ceux qui ont à se soumettre à cet examen ne s’échangent pas les réponses.

Si l’immigrante ou l’immigrant échoue à son premier examen, elle ou il pourra reprendre le test deux semaines plus tard, et ce, à quelques reprises en cas d’échec, et ainsi obtenir l’attestation deux ans avant de faire leur demande de sélection.

Le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Simon Jolin-Barrette donnera tous les détails en point de presse ce matin à 11h30.

Plus de détails à venir.