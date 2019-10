Katherine Levac fait ses adieux à «Like-moi!»

View this post on Instagram

Aujourd’hui c’était ma dernière journée de tournage sur @likemoitqc 5 saisons de personnages aussi magnifiquement niaiseux les uns que les autres. 5 saisons à me chercher un char et un pénis. 5 saisons à choisir Jonathan. 5 saisons à me pincer parce que j’en reviens pas que finalement, ma vie c’est de jouer des textes de Marc Brunet. Merci Marc, t’es constant et rigoureux et brillant et j’adore quand tu portes ton t-shirt « good vibes. » T’es mon idole après Marc Labrèche, mais Marc Labrèche est mon idole grâce à toi, faque ça s’annule et tu gagnes. 5 saisons qui m’ont donné confiance en mon jeu d’actrice, je suis maintenant prête à jouer dans des films d’humoristes qui sortent à l’été où on va me demander de jouer moi-même. J’ai hâte. 5 saisons à me faire des amis qui vont durer plus que 5 saisons. Like-moi c’est un travail d’équipe, merci aux humains talentueux, minutieux, à l’écoute et fuckin trustables de ce projet. En plus, pour ma dernière journée, Gaby Gravel a voulu célébrer ça avec un petit maquillage léger et naturel. Merci d’avoir été là les chums!