Le Canadien doit revoir sa défense, juge Claude Legault

MONTRÉAL – On sait que Claude Legault est un mordu de hockey et un ardent partisan du Canadien, néanmoins très critique devant les exploits et les déboires de l’équipe montréalaise. Comment juge-t-il le début de saison de nos Glorieux cette année?

«C’est une bonne petite équipe. La défensive n’est vraiment pas bonne, mais ils ont une bonne attaque, de bons jeunes, un gardien extraordinaire. Moi, depuis que j’écoute les Canadiens, je dirais que la défensive de cette année, et des deux ou trois dernières années, c’est la plus mauvaise défensive de l’histoire des Canadiens», a-t-il analysé.

«L’attaque est bonne, mais ils ne pourront rien gagner, à long terme, s’ils n’ont pas de talent à la défense. C’est donc ça la grosse "job" de (Marc) Bergevin: trouver des défenseurs. Il va le faire! Mais, pour l’instant, il ne l’a pas», a poursuivi l’acteur, croisé au lancement du EP «Partir à point 3» de sa conjointe, Gaële, mercredi.