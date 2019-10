Le cœur de Dave Martinez tient bon

Six semaines après avoir subi un malaise cardiaque, le gérant des Nationals de Washington, Dave Martinez, n’a pas craint de piquer une sainte colère contre les arbitres à la suite d’une décision controversée contre son équipe, mardi soir.

Même s’il a coupé le café depuis cet épisode, le gérant a montré son bouillant caractère en devenant le premier gérant à être expulsé d’une rencontre de la Série mondiale depuis Bobby Cox, des Braves d'Atlanta, en 1996.

Il a même dû être retenu par ses adjoints pour ne pas s’en prendre physiquement aux arbitres qu’il engueulait sans ménagement après la septième manche.

Heureusement, la victoire des siens semblait l’avoir calmé.

«Je ne veux pas m’asseoir ici et parler de moi et des arbitres, a-t-il dit en point de presse après la rencontre. Je n’ai jamais critiqué les arbitres.»

Martinez était furieux du retrait de Trea Turner qui avait heurté le gant du joueur de premier but des Astros de Houston Yuli Gurriel en touchant le coussin. Sur le jeu, Turner s’était rendu au deuxième coussin avec son coéquipier Yan Gomes au troisième. Toutefois, les Astros ont fait appel, affirmant que Turner avait commis de l’obstruction sur le jeu. Les arbitres leur ont donné raison. Turner a donc été retiré et Gomes a dû revenir au premier but.

Martinez et les Nationals ont protesté et les arbitres ont revu le jeu sur écran vidéo, mais ils ont maintenu leur décision. Ceci a semé l’ire de Turner et de son gérant Martinez qui réclamait un protêt.

Par contre, le vice-président du baseball majeur Joe Torre, qui assistait à la rencontre, a soutenu que le jugement des arbitres était le bon, puisque selon lui, Turner courait trop à gauche.

«C’était la bonne décision», a-t-il dit

Il a précisé que la possibilité de protêt était impossible, car cela ne s’appliquait pas pour une question de jugement des arbitres.

«Cela n’aurait pas dû être aussi long», a ajouté Torre en parlant du délai pour revoir la séquence sur vidéo.