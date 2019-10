Le service de transport de marchandises d’Uber débarque au Canada

TORONTO – Uber Freight, la filiale de transport de marchandises du géant américain Uber, a fait son arrivée au pays mercredi.

L’entreprise souhaite profiter de la pénurie de camionneurs, ainsi que du manque de capacité de transport au Canada pour se faire une place dans une industrie qui un marché de 68 milliards $ US.

«Grâce à notre technologie qui connecte expéditeurs et transporteurs et à nos partenaires de qualité, Uber Freight est particulièrement bien placé pour résoudre les problèmes de l'industrie, tels que la pénurie de capacité, à la fois au Canada et ailleurs», a souligné Lior Ron, responsable d’Uber Freight.

Outre les États-Unis, ce service est disponible en Allemagne, aux Pays-Bas et en Pologne. «Nous sommes ravis de voir nos activités s’étendre au Canada, notre voisin et précieux partenaire commercial, afin de tirer parti de l'énorme opportunité que représente le marché du transport de marchandises en Amérique du Nord», a ajouté M. Ron.

Depuis mercredi, le service est donc offert au Québec et Ontario et au Québec. Ainsi, les transporteurs et leurs chauffeurs basés aux États-Unis et au Canada «peuvent réserver et transporter des chargements intérieurs et transfrontaliers avec l’application Uber Freight, désormais disponible en français et en anglais», a-t-on précisé.