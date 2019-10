Le temps des citrouilles

Bouhouhou ! Les citrouilles aux bouches éclairées et aux dents écartelées brillent de mille bougies aux portes des maisons. S’il est un jour spécial pour découvrir la magie de la citrouille à table, avouons que c’est bien le 31 octobre.

J’avoue qu’enfant, j’ai longtemps eu peur de manger de la citrouille, car je pensais à la pauvre Cendrillon dont le carrosse n’était qu’une citrouille. C’était un des contes qui m’avaient le plus frappée, et cette énorme citrouille m’avait beaucoup troublée. J’ai commencé à manger de la citrouille lors de voyages aux États-Unis, où l’on trouve de la citrouille partout et sous toutes ses formes : en tartes, en biscuits, en pouding, en yogourts, en bonbons, etc. Sa saveur doucereuse fort agréable s’apprête très bien en dessert, mais aussi avec les plats de viande ou de volaille. Tous les types de potirons sont bons pour les recettes de citrouille.

Donc, ce soir d’Halloween sera souligné par un dessert à la citrouille avec des pacanes dont la saveur et le croquant se marient très bien avec la chair vibrante de notre amie orangée. En entrée, un potage doux aux accents nouveaux de lait de coco qui remplace allègrement la crème que l’on a l’habitude d’utiliser.

Gâtez-vous.

Crème cuite à la citrouille et aux pacanes caramélisées

Photo courtoisie

Ce dessert est délicat et peu sucré à la base. Faites caraméliser vos pacanes la veille si vous avez le temps.

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 55 min

Ingrédients

2 c. à s. de beurre

6 c. à s. de cassonade pâle

3 c. à s. de sirop d’érable

¼ c. à thé de sel

1 pincée de cardamome moulue

120 g (1 tasse) de pacanes

3 gros œufs, séparés

500 ml (2 tasses) de purée de citrouille

½ c. à thé d’extrait de vanille

¼ c. à thé de cannelle moulue

¼ c. à thé de muscade moulue

¼ c. à thé de gingembre moulu

4 c. à s. de farine d’amande

125 ml (½ tasse) de crème à fouetter (35 %)

Méthode

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Couvrir une plaque à biscuits de papier sulfurisé.

2. Dans un grand poêlon, faire fondre le beurre. Ajouter 3 c. à s. de cassonade et faire fondre, sur feu doux, en remuant sans cesse. Ajouter le sirop d’érable et la cardamome. Mélanger. Porter à ébullition. Ajouter le sel, la cannelle et les pacanes et remuer pour les couvrir de sucre fondu. Cuire 5 minutes à feu moyen.

3. Verser les pacanes caramélisées sur la plaque, en les séparant les unes des autres. Cuire au four 10 minutes. Retirer du four et laisser refroidir.

4. Dans un grand bol, au fouet électrique, mélanger les jaunes d’œufs, la purée de citrouille, le reste de la cassonade, la vanille, la cannelle, la muscade et le gingembre environ 7 minutes ou jusqu’à ce que le mélange soit lisse et épais. Incorporer la farine d’amande et la crème.

5. Dans un autre bol, au fouet électrique, monter les blancs d’œufs en neige. À la cuillère, incorporer lentement les blancs d’œufs à la préparation de citrouille.

6. Verser la préparation dans des ramequins individuels. Placer les ramequins dans un plat à four. Verser de l’eau à moitié autour des ramequins. Cuire au four environ 30 minutes.

7 Retirer du four. Laisser refroidir au moins 30 minutes. Garnir de pacanes caramélisées et servir.

Potage à la citrouille rôtie, à la carotte et au lait de coco

Photo courtoisie

Une entrée satisfaisante pour un beau repas d’Halloween. Si vous ne trouvez pas de pain d’épices, faites sauter des cubes de pain blanc en y ajoutant une pincée de muscade, de cannelle et de gingembre.

Portions : 6

Préparation : 15 min

Cuisson : 1 h

Ingrédients

900 g (2 lb) de chair de citrouille, en cubes

1 c. à s. de cassonade pâle

3 c. à s. d’huile d’olive

4 c. à s. de beurre salé

1 gros oignon doux, haché

3 carottes pelées, râpées

1 grosse pomme de terre pelée, en cubes

1 gousse d’ail pelée

1 L (4 tasses) de bouillon de légumes

250 ml (1 tasse) de lait de coco

1 c. à thé de grains de coriandre

4 tranches de pain d’épices, en cubes

Sel et poivre

Méthode

1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).

2. Placer les cubes de citrouille sur une plaque à biscuits. Saupoudrer de cassonade. Arroser d’huile d’olive. Cuire au four 30 minutes.

3. Pendant ce temps, dans une grande casserole, faire fondre 1 c. à s. de beurre. Ajouter l’oignon, les carottes, la pomme de terre et l’ail. Saler et poivrer. Faire revenir à feu moyen environ 8 minutes.

4. Retirer les cubes de citrouille du four. Transférer dans la casserole. Verser le bouillon de légumes. Porter à ébullition. Baisser le feu et laisser mijoter 25 minutes.

5. Transférer les légumes dans le bol d’un mélangeur. Mixer pour obtenir une purée lisse, en ajoutant le bouillon petit à petit. Reverser le potage dans la casserole. Saler et poivrer au goût. Incorporer le lait de coco. Réchauffer le potage sur feu doux, en remuant.

6. Dans un grand poêlon, faire fondre le reste du beurre. Ajouter les grains de coriandre et faire revenir 3 minutes à feu moyen. Retirer les grains de coriandre. Ajouter les cubes de pain d’épices. Faire dorer à feu moyen fort. Retirer du feu.

7. Verser le potage chaud dans des bols. Garnir de cubes de pain d’épices. Servir immédiatement.