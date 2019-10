Les Faucons plaideront pour rester en Division 1

Parce qu’ils n’ont pas remporté plus de 25 % de leurs parties au cours des deux dernières saisons, les Faucons, dont la fiche est de trois gains et 15 revers, et les Nordiques de Lionel Groulx (2-16) doivent défendre leur cas devant le comité d’évaluation au début décembre s’ils ne veulent pas se retrouver en Division 2. Le RSEQ rendra une décision à la mi-décembre.