Les meilleures recrues de 2018-2019 ne s'arrêtent pas

La fameuse guigne de la deuxième année ne semble pas affecter les meilleures recrues de l’an dernier dans la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis le début de la saison.

Le gagnant du trophée Calder, Elias Pettersson, des Canucks de Vancouver, connaît un départ à la hauteur de son talent. Il a déjà accumulé 14 points en seulement 11 rencontres, avec un différentiel de +6.

Son compatriote suédois Rasmus Dahlin est aussi sorti des blocs avec vigueur, inscrivant 10 points en 13 rencontres. Il s’agit du huitième défenseur le plus productif offensivement de la LNH, à égalité avec Cale Makar, de l’Avalanche du Colorado, qui a fait ses débuts durant les dernières séries éliminatoires.

Les célébrations estivales après la conquête de la coupe Stanley n’ont pas trop ralenti le gardien Jordan Binnington, des Blues de St. Louis. Même si son taux d'efficacité (,912) est inférieur à celui de l’an dernier en saison régulière (,927), il est similaire à celui qu’il avait présenté en séries (,914). Sa fiche de 5-2-3 est d’ailleurs fort respectable.

Ayant terminé quatrième pour les votes de la meilleure recrue de 2018-2019, Miro Heiskanen est le défenseur des Stars de Dallas le plus utilisé cette saison (24 min 35 s). Il a déjà trois buts et huit points en 14 parties et une fiche de +4.

Celui qui le suivait dans la course au trophée Calder, Brady Tkachuk, connaît toutefois des débuts plus modestes. L’Américain des Sénateurs d’Ottawa a des statistiques similaires à celles de l’an dernier avec ses trois buts et six points en 11 affrontements cette saison.

Le Russe Andrei Svechnikov a poursuivi sa lancée de fin de saison avec les Hurricanes de la Caroline. Il a déjà 12 points en autant de matchs, ce qui devrait lui permettre de fracasser son total de 37 obtenu à sa première année à l’âge de 18 ans.

Cirelli et Kotkaniemi

Par contre, Anthony Cirelli, qui avait surpris l’an dernier en récoltant 39 points et en terminant en sixième place du dernier scrutin de la meilleure recrue, en arrache. Le joueur de centre du Lightning de Tampa Bay n’a pas encore trouvé le fond du filet et a seulement engrangé quatre mentions d’aide en 10 parties.

Ces difficultés sont aussi vécues par le jeune pivot du Canadien de Montréal Jesperi Kotkaniemi, qui n’a que deux buts et trois points en 11 affrontements. Son différentiel est de -1. À l’exception de Nick Cousins, il est celui qui a passé en moyenne le moins de temps sur la glace (13 minutes) chez les attaquants du CH.