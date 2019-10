«Ma vie est finie», a dit à la police Nathalie Normandeau

Ces arrestations, largement médiatisées, sont survenues dans le cadre des enquêtes Joug et Lierre de l’UPAC, qui s’intéressent à l’implication de la firme d’ingénierie Roche et d’autres entreprises dans le financement du Parti libéral du Québec.

♦ Trois ans et demi plus tard, Nathalie Normandeau fait toujours face à des accusations d’abus de confiance, de corruption et de fraude. Elle et Marc-Yvan Côté n’ont toujours pas subi leur procès.