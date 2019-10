Molson : les employés québécois épargnés par les suppressions de postes

Les 500 travailleurs québécois de l’usine de Notre-Dame et du centre de distribution de la rue Dickson, à Montréal, devraient éviter le pire et garder leur emploi malgré la suppression prochaine de 500 postes en Amérique du Nord.

« Pour l’instant, ça ne nous touche pas du tout. C’est une très bonne nouvelle», a indiqué au Journal Éric Picotte, président du syndicat local des Teamsters de Molson.

Éric Picotte ne craint pas non plus pour l’avenir de l’usine de Molson de 500 millions $ en construction à Longueuil, qui vise à remplacer l’ancienne de la rue Notre-Dame.

« Pas aux dernières nouvelles. On parle d’une restructuration à plus haut niveau qui touche les gestionnaires et les ressources humaines», a-t-il insisté.

Restructuration majeure

Mardi, le brasseur Molson Coors a annoncé un plan de restructuration majeure pouvant mener à l’abolition de plus de 500 postes au Canada et aux États-Unis.

Même le siège social de la société de Denver sera fermé au profit de Chicago, a déclaré l’entreprise par communiqué, qui doit faire le point plus tard au cours de la journée.

D’autres détails suivront.