Négociations dans la fonction publique: les préposés aux bénéficiaires seront solidaires, selon la CSN

Les préposés aux bénéficiaires seront solidaires des autres syndiqués, affirme la CSN, qui s’oppose aux intentions du gouvernement Legault, de ne hausser le salaire que de quelques corps d’emplois.

«Il y a un mot syndical qu’on répète à chaque manifestation. [...] Le mot solidarité», a lancé mercredi Caroline Senneville, responsable de la négociation du secteur public pour la CSN.

Mme Senneville annonçait les demandes de la centrale, qui représente 150 000 travailleurs dans les réseaux de la santé et de l‘éducation ainsi que dans les organismes gouvernementaux. Ils exigent une augmentation de 3$ l’heure pour la première année, puis 1$ l’heure ou 3% de hausse pour les deux autres années, selon la formule la plus avantageuse.

Photo Simon Clark

Stratégie de division

Avec ces hausses, le salaire horaire d’un préposé aux bénéficiaires au dernier échelon passerait de 22,35 $ à 27,35$, soit près de 22% en trois ans. Ce pourcentage est moins important pour les employés mieux payés (voir tableau).

Les demandes de la CSN concernent tous les travailleurs qu’elle représente, des profs de cégep aux ouvriers. Le gouvernement Legault a déjà indiqué qu’il souhaitait plutôt privilégier les préposés aux bénéficiaires ou les enseignants du primaire et du secondaire, et qu’il ne ferait pas d’offre globale.

«Effectivement, ça pourrait avoir l’air [d’une stratégie de division]. On va répondre syndicalement en s’appuyant sur la mobilisation de nos membres», a dit Mme Senneville.

Cette dernière souligne que le travail des préposés est «difficile». « Mais il y a des centaines de types d’emploi au gouvernement, et il y a beaucoup d’endroits ou il y a des difficultés de recrutement», a-t-elle souligné. Par exemple, dit-elle, il y a une pénurie chez les secrétaires d’école, dans les services directs aux élèves en difficulté par des techniciens en éducation, chez les ouvriers spécialisés – moins bien payés qu’au privé – ou chez les matelots sur les traversiers.

«Il y a des présidents de syndicat qui sont préposés aux bénéficiaires et dont le travail, tous les jours, est de représenter l’ensemble de leurs membres. Des gens qui travaillent dans les cuisines, des ouvriers, des gens qui peuvent travailler dans les bureaux. Ils vont voir au bien-être du plus grand nombre de membres possible», a-t-elle dit.

Elle souligne que les demandes de la CSN aident particulièrement les employés dont les salaires sont les plus bas, comme les préposés aux bénéficiaires, en demandant une hausse de 3$ l’heure plutôt qu’un pourcentage.

Variation du taux horaire au dernier échelon, selon le titre d’emploi

Ouvrier d’entretien

2019: 19,37$

2022: 24,37$

+ 26%

Préposé aux bénéficiaires

2019: 22,35$

2022: 27,35$

+ 22%

Éducateur en service de garde

2019: 24,22$

2022: 29,22$

+ 20,6%

Technicien en informatique

2019: 30,46$

2022: 35,49$

+ 16,5%

Technicien en éducation spécialisée