Opération Nez Rouge commence déjà à recruter ses bénévoles

Opération Nez Rouge lancera officiellement sa campagne annuelle le 6 novembre prochain, mais déjà, les différentes centrales commencent à recruter des bénévoles pour effectuer des raccompagnements dès la fin novembre.

«On invite les gens à s'inscrire le plus tôt possible sur le site www.operationnezrouge.com. C'est mieux si on le prévoit à l'avance et quand on s'engage, ça nous force à remplir nos engagements», explique Stéphanie Hoarau, coordonnatrice d'Opération Nez Rouge en Estrie, où les premiers raccompagnements seront effectués dans un mois, les vendredi 29 et samedi 30 novembre.

Dans cette seule région, au-delà de 2500 bénévoles sont recherchés. «Dans les centrales de Sherbrooke, Magog, East Angus et Coaticook, ça va très bien, mais il y a des soirs où le nombre d'appels est très élevé, alors nous avons besoin du plus de bénévoles possible», a souligné Mme Hoarau.

Cependant, les secteurs de Windsor, Richmond et Asbestos ne seront pas desservis cette année, notamment à cause du manque de bénévoles. «C'est triste. C'est évident que nous allons en ressentir les impacts, a commenté Bianca Paquin, gérante du Resto-Pub St-Gab's de Windsor. J'ai surtout peur que les gens prennent leur voiture en état d'ébriété.»

Sa préoccupation est partagée par plusieurs citoyens rencontrés par TVA Nouvelles, qui ont déploré que le service ne soit pas offert dans ces villes cette année.

Nez Rouge invite la population du Val Saint-François à utiliser des moyens alternatifs pour retourner à la maison en toute sécurité, comme mandater un chauffeur désigné ou faire appel à un taxi. Mais, à Richmond, il n'y a plus de service de taxi non plus. «On est mal pris. Qu'est-ce qu'on va faire?», a résumé une Richmondaise croisée par TVA Nouvelles.

Les gens du Val-Saint-François qui désirent devenir bénévoles pour Opération Nez Rouge sont fortement invités à s'inscrire à la centrale de Sherbrooke.