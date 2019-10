Recours collectif autorisé contre la Banque Nationale

Dans un jugement récent en Cour supérieure du Québec, la juge Chantal Corriveau a autorisé ce recours collectif. Des centaines de clients auraient été exposés à cette pratique. La BN pourrait devoir leur rembourser plus de 700 $ chacun.

L’institution financière faisait payer des frais jugés illégaux et disproportionnés lorsque ses clients se retrouvaient en défaut de paiement sur leur hypothèque, a fait savoir la juge Corriveau. Ce recours collectif couvre la période allant du 10 mars 2015 à aujourd’hui.

« On parle de toutes sortes de frais exigés qui peuvent varier entre 500 $ et plusieurs milliers de dollars par client », a indiqué l’avocat Guy Paquette de la firme Paquette Gadler, qui pilote le recours collectif. Ce qui serait contraire aux règles édictées dans le Code civil et la Loi de la protection du consommateur