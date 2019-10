Richard apprend à la dure

Hugo Richard vit une saison d’apprentissage avec les Alouettes à tous les points de vue.

Le quart québécois est passé d’un rôle de quart impliqué dans toutes les situations avec l’Université Laval à celui d’un réserviste. Lors des entraînements quotidiens, il a le rôle ingrat de reproduire les jeux de l’équipe adverse afin de préparer la brigade défensive et les unités spéciales des Alouettes.

« Mentalement, ç’a été une bataille pour moi, a expliqué Richard. Il y a eu beaucoup de rebondissements au cours de la saison. J’ai appris à surmonter les obstacles lorsqu’ils se présentaient à moi et à toujours être prêt pour le prochain défi. M’adapter à la routine n’a pas toujours été facile. »

Richard a revêtu l’uniforme montréalais à seulement deux reprises en 2019. Il a refusé de baisser les bras.

« L’esprit qui régnait au sein de l’équipe m’a aidé. Les joueurs étaient vraiment cool. Ça aurait peut-être été différent si on avait connu une saison comme celle de l’an dernier. »

Toujours comme quart

Malgré ses hauts et ses bas des derniers mois, Richard a toujours espoir d’obtenir du temps de jeu comme quart-arrière un jour.

« J’espère vraiment que ce sera à ce poste. C’est une position à laquelle je tiens et j’aime jouer. C’est là que j’ai le plus de plaisir. Je ne suis pas fermé à jouer à d’autres positions si ça peut me donner du temps de jeu. À mesure que j’évolue dans la LCF, je me rends compte que je n’ai pas le goût de changer de position. »

On a vu des équipes de la LCF donner quelques séries à leurs quarts canadiens. Toutefois, ça ne sera pas le cas de Richard, vendredi à Ottawa.

« Je suis un peu déçu de ne pas être habillé pour ce match, mais aussi en général, a-t-il affirmé. Par contre, je comprends que l’équipe est à un autre endroit avec les quarts et que je suis une recrue. Ça reste que je suis un compétiteur et j’ai le goût de jouer. »