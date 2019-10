Ronde de financement: Garda World obtient 2,552 milliards $ US

MONTRÉAL – La compagnie montréalaise GardaWorld a annoncé mercredi le refinancement de ses facilités de crédit et de ses billets de premier rang d'un montant de 2,552 milliards $ US.

Entre autres, les nouvelles facilités comprennent un prêt à terme garanti de premier rang de sept ans d'un montant de 1,438 milliard $ US et un crédit à terme rotatif garanti de premier rang de cinq ans d'un montant de 335 millions $ US.

«Avec ces nouvelles facilités [...] GardaWorld est en mesure de réaliser ses objectifs à long terme comptant sur une structure financière stable et une disponibilité de capitaux additionnelle pour le financement d'éventuels projets d'expansion», a fait savoir l’entreprise dans un communiqué.

Le spécialiste montréalais de la sécurité et du transport de valeurs emploie plus de 92 000 travailleurs dans le monde, notamment en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient.

Par ailleurs, c’est maintenant officiel: la firme d’investissement international BC Partners est devenue le principal actionnaire de GardaWorld avec 51 % de la participation en actions grâce à la réalisation de la restructuration du capital de GardaWorld de 5,2 milliards $ CA.

Le fondateur de l’entreprise Stéphan Crétier et certains membres de la direction contrôlent 49 %.