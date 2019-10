Santé mentale: Chantal Lacroix et la Fondation les petits trésors lancent une nouvelle campagne

L'animatrice Chantal Lacroix soutient à nouveau la cause de la santé mentale des enfants et des adolescents du Québec afin d'aider la Fondation les petits trésors à amasser de l'argent pour la recherche et les soins destinés aux gens atteints par la maladie, ainsi que développer des outils thérapeutiques.

Grâce au lancement d'une nouvelle campagne, il sera possible de se procurer un stylo rose à encre noire, au coût de 20 $, dans les pharmacies Jean Coutu à compter du 10 novembre. Pour chacun des objets vendus dans un boîte, avec une recharge, quatre dollars serviront à combattre la santé mentale.

«Les statistiques sont dérangeantes. Il y a autant d'adultes que d'enfants qui souffrent d'un ou plusieurs troubles de santé mentale, soit une personne sur cinq. Ne rien faire c'est condamner nos petits trésors et leur famille à vivre à l'écart de la société. C'est inacceptable», laisse savoir Chantal Lacroix, présidente la Fondation les petits trésors, dans un communiqué.

«En intervenant tôt, on peut les libérer de cette prison intérieure et leur offrir un avenir», ajoute-t-elle.

L'an dernier, 115 000 $ ont été récoltés grâce à pareille initiative.