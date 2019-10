Mario Bernardo, propriétaire du Montego Resto-Club, connu pour son engagement social et sa philanthropie, a accepté la présidence d’honneur de la traditionnelle soirée-bénéfice d’Halloween du Carrefour international de théâtre qui se tiendra ce soir, dès 17 h 30, à l’Auberge Saint-Antoine. Cette soirée constitue l’événement majeur de la campagne de financement annuelle du Carrefour international de théâtre, ayant comme thème cette année « Contribuer c’est beau, beau, beau ». Les fonds recueillis serviront à assurer la pérennité de ce festival d’envergure internationale dans la capitale dont la mission est d’offrir l’extraordinaire. Achat de billets par téléphone au 418 692-3131 ou via le site internet https://www.carrefourtheatre.qc.ca.

La 4e soirée-bénéfice « Chic avec une touche de doré », présentée le 22 octobre dernier dans la magnifique Salle des Promotions du Séminaire de Québec, a permis à la Fondation Lépine Cloutier/Athos de remettre deux chèques. Le premier (30 000 $) à l’organisme La Passerelle, qui vient en aide aux familles et aux autistes de 21 ans et plus, et l’autre (2500 $) à l’Académie Saint-Louis pour son projet de complexe sportif qui sera ouvert au public à l’automne 2020. Sur la photo du haut, de gauche à droite : Paul B. Lachapelle, MBA, directeur général de la Caisse des Rivières de Québec et président d’honneur de la soirée ; Michel Boutin, président de la Fondation Lépine Cloutier/Athos, et Ghislain Brousseau, membre fondateur de l’organisme La Passerelle. Sur la photo du bas : Paul B. Lachapelle, Michel Boutin et Gilbert Guay, directeur funéraire Athos et représentant de l’Académie Saint-Louis.