Toronto adopte une motion condamnant la loi 21 sur la laïcité

TORONTO | Tandis que la CAQ dévoilait son test des valeurs mercredi à Québec, le conseil de ville de Toronto a, de son côté, adopté une motion condamnant la loi 21 sur la laïcité de l'État

En vertu de la motion adoptée à l'unanimité par les conseillers municipaux, la Ville de Toronto condamne la loi et demande au gouvernement fédéral de faire de même. Elle demande aussi à Ottawa de s'opposer à la loi devant les tribunaux

En campagne électorale, Justin Trudeau a affirmé qu'il pourrait peut-être engager Ottawa dans une bataille judiciaire avec Québec au sujet de la loi 21.

Par ailleurs, la motion adoptée à Toronto indique que la Ville appuie la création d'une campagne nationale «mettant en lumière les impacts néfastes généralisés de la loi 21 sur la cohésion sociale et l'inclusion au Canada».

«Cette loi mal avisée est un pas important vers un accroissement de la polarisation et de la marginalisation des minorités religieuses. En tant que la ville la plus peuplée du Canada et une des villes les plus diversifiées au monde, la Ville de Toronto devrait joindre le mouvement grandissant de municipalités canadiennes qui ont publiquement condamné la loi 21», peut-on lire dans le texte de présentation de la motion.

Il est à noter que le maire de Toronto, John Tory, n'a pas pris part au vote.

La Ville de Calgary avait lancé le mouvement de contestation à la fin septembre. D'autres villes ont depuis dénoncé fermement la loi 21, incluant Winnipeg la semaine dernière et des élus d'Edmonton qui ont qualifié la mesure législative de «raciste» au milieu du mois.

Différents organismes, incluant la commission scolaire English-Montréal, ont déjà entrepris des démarches judiciaires pour contester la validité de la loi 21.