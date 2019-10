Un retour aux sources réussi

Avec son mélange de scènes d’action et de combats spectaculaires saupoudré d’une touche d’humour et d’autodérision, le nouveau film Terminator a tout pour combler les fans de la première heure de la saga et pour redynamiser du même coup une franchise qui en avait franchement besoin.

Terminator : sombre destin a beau être officiellement le sixième film de la populaire saga, il a été conçu comme une suite directe des deux premiers films réalisés par James Cameron en 1984 et en 1991. L’histoire se déroule en 2020, soit près de 30 ans après que Sarah Connor (Linda Hamilton) et son fils John (Edward Furlong) eurent sauvé l’humanité.

Cette fois-ci, c’est une jeune ouvrière mexicaine (Natalia Reyes) qui est la cible d’un nouveau robot Terminator venu du futur (Gabriel Luna). Pour échapper à cet androïde encore plus invincible que ses prédécesseurs, la jeune héroïne pourra compter sur l’aide d’une guerrière mi-humaine mi-machine (Mackenzie Davis) mais aussi de Sarah Connor, qui n’a pas abandonné son combat contre les Terminator.

En revenant aux origines de la saga, le réalisateur Tim Miller (Deadpool) a réussi à retrouver l’esprit et l’énergie des deux premiers films. Habilement construit et divertissant à souhait, ce Terminator ne réinvente pas la roue, mais il en met plein la vue sans pour autant tomber dans la surenchère d’effets visuels.

Nouveau souffle

Tim Miller s’est amusé à multiplier les clins d’œil aux deux premiers Terminator tout en apportant un nouveau souffle à la série en centrant le récit autour de trois personnages féminins forts. Une grande partie de la réussite du film repose d’ailleurs sur le retour de la mythique Sarah Connor, interprétée avec énergie et charisme par Linda Hamilton. Les scènes qu’elle partage avec le bon vieux Arnold Schwarzenegger (fidèle à lui-même) sont tout simplement réjouissantes. Du bonbon pour les fans.

Terminator : sombre destin | 3,5/5

Un film de Tim Miller, Avec Mackenzie Davis, Natalia Reyes et Linda Hamilton