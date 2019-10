Un scénario idéal pour un dernier tour de piste

Le maraudeur Louis-Philippe St-Amant ne pourrait pas demander mieux pour écrire le dernier chapitre de sa carrière.

Le demi défensif de cinquième année du Rouge et Or de l’Université Laval aborde les séries éliminatoires dans un excellent état d’esprit alors que Laval reçoit les Stingers de Concordia, samedi, en demi-finale du RSEQ.

« C’est la première fois de ma carrière que je débute les séries en santé et avec un rôle aussi important, a raconté St-Amant qui a été ennuyé par les blessures tout au long de sa carrière. L’an dernier, j’ai joué comme partant à la position de demi défensif à la Coupe Dunsmore en raison de la blessure à Nicolas Viens, mais je me suis blessé en fin de match et j’ai raté les deux dernières rencontres.»

À son dernier tour de piste, l’étudiant en droit veut profiter de chaque moment. « Il ne m’en reste pas long et je vois la fin arriver, a-t-il souligné. Je veux en profiter et me rendre le plus loin possible. »

« Le départ des gars de cinquième année pousse les plus jeunes à travailler encore plus fort, de renchérir le demi défensif de deuxième année Maxym Lavallée. On veut que nos finissants vivent une belle expérience. »

Des miettes

Lors du dernier duel entre Laval et Concordia, la défensive du Rouge et Or avait limité la puissante attaque aérienne des Stingers à seulement 57 verges dans un match à sens unique qui s’était soldé par une victoire de 74-0 au PEPS.

La ligne tertiaire peut-elle être encore aussi pingre ? Le meilleur receveur du RSEQ James Tyrell n’avait capté aucune passe et son coéquipier Jeremy Murphy avait été aussi blanchi.

« On avait joué un bon match, mais les Stingers se sont améliorés depuis cette rencontre, a prévenu Lavallée qui se retrouvera régulièrement face à la recrue Murphy qui a récolté 491 verges et quatre touchés en 34 réceptions cette saison. Ils vont nous donner un meilleur match. »

« On peut faire mieux »

Le Rouge et Or avait enlevé la première lecture au quart-arrière Adam Vance qui a terminé au 10e rang au pays avec des gains de 2014 verges. Ce dernier a complété 148 de ses 246 pour un taux d’efficacité de 60,2 %. Il a lancé sept passes de touché et fut victime de huit interceptions.

« On aime ça quand nous sommes sollicités, a souligné St-Amant, qui en était à son deuxième départ de la saison lors du dernier duel face aux Stingers après avoir été promu la semaine précédente contre McGill. C’est toujours plus excitant quand nous avons plus de ballons en notre direction. Ça permet de faire des jeux. L’objectif est de présenter des couvertures serrées et forcer ainsi le quart-arrière à ne pas lancer. Techniquement, on peut faire mieux que lors du dernier match. On peut s’améliorer. »

La victoire avant les records pour Côté

David Côté est venu bien près d’inscrire son nom dans le livre des records du RSEQ.

Le botteur du Rouge et Or a complété la saison avec 24 placements. La marque d’équipe et du RSEQ appartient à Christopher Milo qui en a réussi 25 en 2008. Dans la victoire de 35-10, samedi dernier, face au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke pour clore la saison régulière, Côté a loupé un placement en cinq tentatives. Il a glissé lors de sa première tentative qu’il a néanmoins réussie.

« Je ne joue pas pour les records, a dit Côté. Je ne le savais pas. Je l’ai appris après le match en entrevue à TVA Sports. J’ai connu une belle saison et je suis content d’avoir eu l’opportunité de contribuer davantage au succès de l’équipe en tentant une douzaine de placements de plus que l’an dernier. »

Taux d’efficacité en baisse

S’il a été plus occupé qu’en 2018, Côté a été moins précis. Son taux d’efficacité est passé de 93,8 % à 82,8 %. Il a placé le ballon entre les poteaux 24 fois en 29 tentatives comparativement à 15 réussites en 16 l’an dernier.

« C’est le taux d’efficacité qui est le plus important et non le nombre de tentatives, a indiqué le produit du campus Notre-Dame-de-Foy qui a terminé la saison avec 102 points, ce qui lui vaut le 4e rang dans l’histoire du RSEQ derrière Milo qui détient le record avec 117 réussi en 2008. J’ai raté des placements que j’aurais dû réussir. J’ai des choses à travailler. »

En trois saisons, Côté compte 58 placements à son actif. Le meneur du RSEQ est William Dion, du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, qui en a réussi 82 de 2008 à 2012. « Ce n’est pas quelque chose que je regarde. C’est quelque chose que je regarderai seulement quand ma carrière sera terminée. »

Côté amorcera les séries éliminatoires, samedi, dans un rôle différent des deux dernières années. Depuis le quatrième match de la saison, il s’acquitte maintenant de tous les bottés. « La préparation reste la même que ce soit en saison ou en séries. »