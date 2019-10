Un séjour à Philadelphie profitable à Marie-Ève Dicaire

En amenant la boxeuse québécoise Marie-Ève Dicaire à Philadelphie, son entraîneur Stéphane Harnois espérait sortir la championne IBF des super mi-moyens de sa zone de confort. Et ç’a fonctionné.

L’athlète de 33 ans affrontera la Vénézuélienne Ogleidis Suarez (29-3-1, 13 K.-O.), le 23 novembre à Québec, et il fallait apporter quelque chose de nouveau à sa préparation.

«On est allés chercher des rounds d'expérience avec la fameuse Caley Reece, une des rares techniciennes qu'il y a dans les 154 livres», a raconté Harnois à TVA Sports.

«On a d’excellentes boxeuses au Québec, mais Marie-Ève les connaît par cœur, a-t-il également mentionné. Un moment donné, quand on veut aller chercher le petit plus, c'est difficile.»

Une chose est sûre, Dicaire (16-0-0, 0 K.-O.) a été bousculée, et c’est ce qu’il lui fallait.

«Ici, au Québec, je pense que j'ai gagné ma place, a-t-elle observé. J'arrive dans les gymnases, les gens me respectent, autant mes partenaires d'entraînement que les entraîneurs. Dans ce cas-ci, je suis vraiment parti au bas de l'échelle, les entraîneurs de ma partenaire me criaient après sur le ring et tout ça.»

«Je pense que j'en ressors plus forte, mentalement et physiquement, a-t-elle également indiqué. De voir que je suis passée à travers ça et que j'en suis ressortie beaucoup plus vite, beaucoup plus forte, pour moi, au niveau de la confiance, ça joue beaucoup.»

Le 23 novembre, Dicaire ne sera pas la seule championne du monde en action à Québec. La Costaricaine Hanna Gabriels (20-2-1, 11 K.-O.) va aussi défendre son titre WBA afin de mousser un futur combat contre elle. Mais pourquoi ne pas tenir ce combat tout de suite?

«Un combat d'unification, c'est un combat d'envergure et on ne veut pas laisser les petits détails faire la différence, a souligné Dicaire. On veut s'assurer de ne pas avoir lésiné sur la préparation. Et c'est ce que Suarez me permet de faire.»