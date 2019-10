Une autre victoire sur la route

Privés de plusieurs éléments importants, les Remparts ont débuté leur voyage de trois matchs en cinq jours de la meilleure des façons, mercredi soir, défaisant les Foreurs à Val-d’Or par la marque de 5 à 1.

Les Diables rouges, qui se sont débrouillés mercredi sans les services de six joueurs réguliers, dont Andrew Coxhead et James Malatesta, ont fait preuve d’un effort collectif efficace qui leur a permis de mériter une dixième victoire cette saison et une septième en huit parties sur la route en 2019-2020.

La troupe de Patrick Roy a pris les devants 3-0 après une période, puis 4-0 dès les premières secondes du second tiers. Les Foreurs n’ont jamais été en mesure de se sortir la tête de l’eau par la suite.

« On a vraiment bien commencé le match. On a bien profité de notre échec avant et on a été bon en possession de rondelle. Oui, on a donné beaucoup de lancers [les Foreurs ont dominé 42-27 à ce chapitre], mais plusieurs provenaient de l’extérieur. Quand ils ont eu des chances, Pag a été très bon », a exprimé un Patrick Roy de fort bonne humeur après le match, mercredi.

DES REMPLAÇANTS QUI FONT BIEN

Outre Coxhead (commotion) et Malatesta (Défi mondial des moins de 17 ans), Édouard Cournoyer (épaule), Aleksei Sergeev (épaule), Xavier Fillion (commotion) et Nathan Gaucher (moins de 17 ans) étaient également absents, tout comme l’entraîneur associé Martin Laperrière, qui dirige l’une des trois équipes canadiennes au Défi des moins de 17 ans. Les Foreurs étaient quant à eux privés du deuxième choix au dernier repêchage de la LHJMQ, Justin Robidas, lui aussi mandaté pour ce tournoi.

En route vers Val-d’Or mardi, les Remparts ont donc dû cueillir trois joueurs affiliés, Loïck Bégin, Daryk Plouffe-Dubé et Hugo Audette, afin de pallier les nombreuses absences. Si les deux derniers ont vécu leur baptême du feu dans la LHJMQ mercredi soir, Bégin a quant à lui profité de son troisième match dans le circuit Courteau pour inscrire son premier but en carrière, le deuxième des Diables rouges. Patrick Roy a également utilisé le défenseur Romain Rodzinski en attaque.

« Je suis vraiment content des joueurs qui sont venus nous aider. Bégin a marqué son premier but et on a connu un bon match d’équipe. Je n’ai pas eu besoin de surutiliser mes premiers trios et Rodzinski, à l’avant, a connu un bon match. Il patinait bien et sortait bien du territoire », a ajouté Roy qui a aussi souligné le travail d’Audette, utilisé avec Gabriel Montreuil et Jacob Melanson.

DEUX DOUBLÉS

Montreuil a d’ailleurs été auteur de deux buts des Remparts mercredi soir, tout comme Félix Bibeau. Maxence Guénette a quant à lui privé Carmine-Anthony Pagliarulo de son premier jeu blanc de la saison alors qu’il ne restait que 30,8 secondes au match.

Les Remparts ont dormi en Abitibi, mercredi soir, et ils prendront la route de Gatineau jeudii où ils affronteront les Olympiques dans un programme double, vendredi et samedi soir.