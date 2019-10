[VIDÉO] Un coach de football de Granby reçoit une bonne douche froide

Les témoignages entendus sur le terrain sont unanimes à l’égard du coach de football de l’équipe des Incroyables de Granby, Maxime Harkans. Tous soulignent le dévouement et l’entraide de ce passionné de football envers ses joueurs.

Selon le capitaine de l’équipe, Derek Simmons, Maxime Harkans n’a qu’un seul objectif en tête: chercher à ce que ses joueurs soient la meilleure version d’eux-mêmes, autant sur le terrain qu’à l’extérieur des heures d’entraînement.

En septembre dernier, les jeunes de l’équipe ont interrompu l’une de leur pratique à l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc de Granby pour lui annoncer qu’il avait été retenu dans le cadre de la série du Journal sur les meilleurs coachs du Québec.

Il ne s’attendait pas à la nouvelle, ni à la présence d’une centaine de personnes au moment de la surprise.

Voyez la réaction du coach dans la vidéo. Les joueurs en ont profité pour l’arroser en lui jetant de l’eau froide.

Il y a deux semaines, des athlètes de patinage artistique ont préparé une surprise à leur coach de patin Maude Corbeil, à Longueuil.

Alors qu’elle pensait aller souper chez les parents de l’une de ses élèves, c’est plutôt sa famille, ses amis et ses athlètes qui l’attendaient au bord de la piscine pour lui en faire l’annonce.

Émue devant les témoignages d’amour de ses proches, Maude Corbeil n’a pas été en mesure de retenir ses larmes.

La série sur les meilleurs coachs du Journal, cherchant à mettre sous les projecteurs des entraîneurs québécois exceptionnels, vous a présenté depuis le mois d'août le portrait de la coach de soccer dévouée à ses jeunes, Julie Garceau.

Les portraits de l’ultime coach de rugby François Vachon-Marceau, qui entraîne plus de 150 athlètes par année, l’entraîneuse pionnière dans la gym masculine Vanessa Toulouse et le coach de bateau-dragon d’une équipe de survivantes du c ancer du sein, Son Quan Lam Nguyen.

Plus de 500 inscriptions ont été reçues dans le cadre de la série Le meilleur coach du Québec. D’autres candidats seront présentés prochainement sur le site du Journal.