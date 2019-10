PRÉMONT, Louisette Blouin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 octobre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Louisette Blouin, épouse de feu M. Alphonse-Marie Prémont, fille de feu Joseph Blouin et de feu dame Julia Morency. Elle demeurait à Sainte-Famille, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 13h50.et de là au cimetière de Sainte-Famille, Île d'Orléans. Elle laisse dans le deuil sa fille Charlotte, ses belles-sœurs: Thérèse Lemieux (feu Donatien Blouin) et Henriette Beaudoin (feu Gérard Blouin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses sœurs, son frère et son beau-frère: feu Emilienne et feu Réjeanne (feu Lucien Gauthier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Prémont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, ave Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca