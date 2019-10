CANUEL, Maurice



À l'Hôpital régional de Portneuf le 17 octobre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Maurice Canuel, époux de dame Gisèle Jobin, fils de feu monsieur Alexandre Canuel et de feu dame Rose-Anna Fortin. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 10 h 30 à 11 h 45, suivi duL'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre son épouse Gisèle, monsieur Canuel laisse dans le deuil ses enfants : Denise (Benoit Gaudreau), Luc (Monique Vézina), Carole (Raynald Sauvageau), feu Michel et Sylvain (Brigitte Ouellet) ; ses petits-enfants : Bruno Gaudreau (Marie-Michelle Pagé), Bernard Gaudreau (Elizabeth Picard), Mélanie Canuel (Rémi Dion), Frédérick Canuel (Josiane Cantin), David Canuel, Olivier Canuel (Rébecca Morency) et Ariane Canuel (Luca Mathieu) ; ses arrière-petits-enfants : Victoria Gaudreau, Évelyne Gaudreau, Henri Gaudreau, Thomas Dion, Charlie Dion, Louis-Félix Canuel, Xavier Canuel et Benjamin Canuel ; ses frères et sœurs : feu Cécile (feu Alexandre Desrosiers), feu Alcide (feu Simone Brisson), feu Laurette (feu Léonce Pelletier), feu Thérèse (feu Henri Desjardins), feu Éliane (Clément Lavoie) et feu Gisèle (feu Valère Lirette) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jobin : feu Marc (feu Laurette Cantin), Jacqueline (feu Bertrand Lachance), Jeannine, feu Robert et Raymonde (Ghislain Ouellet), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le Dr Gilles Hamel, le Dre Qualilou St-Onge, le Dre Marlène Julien, tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf, Sonia Lessard infirmière au CLSC de Saint-Raymond, tout le personnel des soins à domicile ainsi que le Dr Charles Morasse de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles au salon.