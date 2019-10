MERCIER, Cécile



À l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 24 octobre 2019, à l'âge de 78 ans et 11 mois, est décédée dame Cécile Mercier, épouse de monsieur Gérard Bouchard, fille de feu dame Flavie Verreault et de feu monsieur Alfred Mercier. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 1er novembre 2019 de 19h à 21h30.Les cendres seront déposées à une date ultérieure au Parc Commémoratif La Souvenance, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants : Julie Bouchard (Dany Landry), Luc Bouchard (Nancy Byrns); ses petits enfants: Camille Landry, Amélie Landry, Jérôme Landry, Dominic Bouchard, Sara Bouchard; ses frères et soeurs: Thérèse (Carl Brantôme), Monique (feu Gaston Bélanger), feu Germaine, Suzanne (Jean-Guy Caron), Charles-Aimé, Denise, feu Conrad, Noëlla (René Darveau), feu Nicole (Jacques Tessier), Madeleine (Pierre Racine), feu Laurent (Jocelyne Pelletier), Clémence (Jean Carrier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard : Léonie (feu Joachim Bouchard), Régina, feu Cécile (feu Arthur Tremblay), Rose (feu Gérard Lavoie), feu Yvonne (feu Gaston Dufour), Aline (feu Francisco Calado), René (feu Gertrude Tremblay), Laurent (Thérèse Trudel), Henri (feu Céline Bouchard), Thérèse (feu Jean-Marie Bélanger), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du département de gériatrie et des soins palliatifs de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél :418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon et à l'église lors des condoléances.