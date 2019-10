TANGUAY, Léonard



À La Maison d'Hélène de Montmagny, le 27 octobre 2019, à l'âge de 76 ans est décédé monsieur Léonard Tanguay, époux de madame Lise Duchesneau. Il était le fils de feu Émile Tanguay et de feu Dorila Lemieux. Il demeurait à Saint-Raphaël de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 1 novembre 2019 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 9h.Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Lise Duchesneau; ses enfants : Linda, Annie (Luc Genier), Mathieu (Cindy Bellerive); ses petits-enfants: Émilie, Nicolas et Hugo, Simon, Rose et Gabriel, Ulric, Félix et Heidi. Il était le frère de: feu Monique (feu Eugène Lamonde), Félicien (feu Corinne Gonthier), Sr Hélène (St-Joseph de St-Vallier), feu Marcel (Lucille Gonthier), Christine (feu René Gonthier), feu Jean-Pierre (Lise Verreneau) et Véronique (Claude Vermette). De la famille Duchesneau, il était le beau-frère de : Lucien (Étiennette Desbiens), Gaétan (Gladys Morgan), feu Carmelle (Raymond Desbiens), Jocelyn (Jocelyne Rigali), Daniel (Linda Vaudreuil), feu Johanne (Jean Langevin) et Marianne. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousine et ami(e)s.La famille tient à remercier tout spécialement le personnel de La Maison d'Hélène de Montmagny pour les bons soins prodigués à monsieur Tanguay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9. Des formulaires seront disponibles au salon.La direction des funérailles a été confiée à la