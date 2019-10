TRUDELLE, Béatrice "Betty" Filion



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 19 octobre 2019, à l'âge de 83 ans et 4 mois, est décédée madame Béatrice Trudelle, épouse de feu monsieur Gaston Filion, fille de feu madame Julie-Anne Bédard et de feu monsieur Ernest Trudelle. Elle demeurait à Charlesbourg ouest, Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Marc (Julie Blais), ses petits- enfants : Dany (Émilie Duclos), Caroline (Marc-André Malo), Anne; ses frères et sœurs : feu Georgette (feu Paul-René Bédard), feu Adrien (Jacqueline Bédard), Cécile (feu Alexandre Brousseau), feu Jean-Baptiste (feu Henriette Pleau), Odélie (feu Marcel Bédard), feu Charles-Henri (feu Yolande Guilbeault), Gemma (feu Gilles Sabourain), (feu Paul Duchesneau), Gérard (Estelle Deschesnes), Bruno (Monique Lemieux) (feu Lise Plante), Louise (Denis Fréchette); ses filleules et filleuls : Bernard et Caroline, ainsi que Thérèse Grenier (feu Jean-Marie Roy) et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 2 novembre 2019, de 9 h à 10h30.L'inhumation suivra au cimetière St-Charles. La famille Filion tient à remercier le personnel du A-5 de l'Hôpital St-François d'assise pour toute les douceurs, délicatesses et soins prodigués à madame Trudelle.